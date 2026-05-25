日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２５日、フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨と、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜がアイスダンスのカップルとして現役復帰することを表明したことを報じた。

２２年に交際を公表している２人は２２日、そろって会見に臨んだ。そこで宇野は「真凜さんのスケートのすばらしさをより多くの人に伝えたいと思った」とし、「ぶっちゃけると、僕じゃなくても、真凜のスケートのすばらしさは伝わると思うんですね。僕じゃなく、仮に僕じゃないすばらしいアイスダンサーと組んだら、きっと数年でトップレベルで戦っている。それぐらいすばらしいスケーターなんですけども、他の男の人とトップで滑ってる姿を想像しても、それはなぁ〜と。どうせなら絶対隣は自分がいいなって。なのでこういう決断になりました」と語ったことを映像とともに紹介した。

ＭＣの山里亮太は「それはなぁ〜って言ってるけどね、それはイヤだなって、オレ一緒に滑りたいなって思ったってことか。かっこいいね〜」と感激。「ちょっとまた期待しちゃうよね。すごい選手２人のペアができたから。楽しみです」と期待を膨らませていた。