今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月25日（月）〜5月31日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月25日（月）〜5月31日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、暮らしのなかに面白さを発見できるようです。冷蔵庫にある残り物で作った料理がおいしかったり、プチプラで使い勝手の良いアイテムが見つかったりするかも。ちょっとした変化で幸せな気分になれるでしょう。恋愛面は、相手の趣味を一緒に楽しむなど、あなたのほうから寄り添っていくとうまくいきそう。行動で本気度を伝えてみて。
★ワンポイントアドバイス★
スキンケアを丁寧におこなうと運気アップに。清潔感を意識すれば、交渉ごとがスムーズに進むかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【山羊座（やぎ座）】
今週は、暮らしのなかに面白さを発見できるようです。冷蔵庫にある残り物で作った料理がおいしかったり、プチプラで使い勝手の良いアイテムが見つかったりするかも。ちょっとした変化で幸せな気分になれるでしょう。恋愛面は、相手の趣味を一緒に楽しむなど、あなたのほうから寄り添っていくとうまくいきそう。行動で本気度を伝えてみて。
スキンケアを丁寧におこなうと運気アップに。清潔感を意識すれば、交渉ごとがスムーズに進むかも。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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