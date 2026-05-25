ＴＢＳ系「ラヴィット！」が、プロ野球パ・リーグとコラボすることが２５日、発表された。

６月２７日の千葉ロッテＶＳ福岡ソフトバンク（ＺＯＺＯマリン）を皮切りに、６球団のホームゲームに、青木マッチョをはじめ、なすなかにし、アルコ＆ピース、見取り図、モグライダー、ニューヨーク、ぼる塾、かが屋、令和ロマンら「ラヴィット！」ファミリーが登場予定。番組公式キャラクターのラッピーも参加予定だ。

コラボ実施日にはミニイベントや出演者によるスターティングメンバーアナウンス、セレモニアルピッチなどが行われる予定。京セラドームで参加予定の見取り図・盛山晋太郎は「昔のランニングコースが京セラドームの周りだったので、中に入れるのは感慨深いです。近くの大正駅には沖縄料理のお店が多いので行き帰りにはそこにも寄って楽しんでもらえればと思います」などとコメント。

青木マッチョも「自分、野球めちゃくちゃ好きなんですよ。兄に関しては軟式野球で全国大会に出場しています！絶対コラボのお役に立てると思いますので、皆さん是非見に来て下さい」とコメントしている。

６月２７日 ロッテＶＳソフトバンク（ＺＯＺＯマリン）アルコ＆ピース

７月１日 日本ハムＶＳオリックス（エスコンフィールド）ぼる塾

７月５日 オリックスＶＳ西武（京セラドーム）見取り図

７月１５日 西武ＶＳロッテ（ベルーナドーム） なすなかにし、モグライダー

７月１９日 東北楽天ＶＳ西武（楽天モバイル最強パーク宮城）かが屋

７月２３日 ソフトバンクＶＳオリックス（みずほＰａｙＰａｙドーム福岡）ニューヨーク、令和ロマン

※すべての会場に青木マッチョが出演予定