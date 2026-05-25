２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円９０銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高で推移している。



２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円１８銭前後と前日に比べ２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事が利上げの可能性を示唆したことなどを手掛かりに１５９円２３銭まで上伸する場面があった。



米国とイランの協議進展を示唆する報道が相次ぐなか、この日の東京市場はドル売り・円買いが先行。トランプ米大統領が２３日に「イランとの戦闘終結に向けた合意がまもなく発表される」との認識を示したほか、同日には米ニュースサイトのアクシオスが米政府高官の話として「米国とイランが６０日間の停戦延長を含む合意に近づいている」と報じたことで、有事のドル買いが巻き戻される形となっている。ただ、交渉の先行きは予断を許さず、ドル円相場は朝方に１５８円８２銭をつけたあとは下げ渋る動きとなっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３６ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円９１銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS