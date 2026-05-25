コンビニの「サラダチキン」は“毎日”でも平気？ 気になる栄養成分と特徴

サラダチキンは、鶏むね肉を主原料とした加工食品です。高タンパク・低脂質という栄養特性から、健康志向の方やスポーツをされる方に注目を集めています。1食あたりタンパク質が20～25g含まれる一方、脂質は1～3g程度と低く、カロリーも100～130kcal前後に抑えられているものが一般的です。手軽さゆえに食べ過ぎてしまうリスクも伴う点を、ここで確認しておきましょう。

監修医師：

田中 茂（医師）

サラダチキンとはどのような食品か

2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地域医療に従事している。専門は内科学・腎臓内科・血液透析・腹膜透析・臨床疫学・生物統計学

サラダチキンは、鶏むね肉を主原料とした加工食品で、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで手軽に購入できます。高タンパク・低脂質という栄養特性から、健康志向の方やスポーツをされる方に注目を集めています。まず、サラダチキンの基本的な特徴と栄養成分を確認しておきましょう。

サラダチキンの栄養成分と特徴

サラダチキン1食分（100g程度）には、おおよそタンパク質が20～25g含まれています。脂質は1～3g程度と低く、カロリーも100～130kcal前後に抑えられているものが一般的です。このような栄養バランスは、筋肉の維持や増強を目指す方にとって理想的に見えます。

鶏むね肉そのものは、消化吸収のよいタンパク質源として知られています。ただし、加工食品であるサラダチキンには、風味や保存性を高めるためにさまざまな食品添加物が使用されているケースがあります。購入する際には、原材料表示を確認することが大切です。

また、サラダチキンは「そのまま食べられる」という手軽さが魅力の一つです。調理の手間が不要なため、忙しい方の食事や間食として取り入れられることが多くなっています。しかし、手軽さゆえに食べ過ぎてしまうリスクも伴います。

なぜ健康志向の方に支持されているのか

健康志向が高まる現代において、サラダチキンが支持される背景には、食事管理のしやすさがあります。カロリーやタンパク質量が明記されているため、栄養管理をしやすいという点が支持されています。特に、食事制限中の方にとっては、満足感を得やすい食品です。

一方で、毎日のように同じ食品を摂取し続けることには、栄養の偏りや特定の成分の過剰摂取につながる可能性があります。「体によいから」という理由だけで過剰に摂取することは、必ずしも健康的とはいえません。

バランスのよい食事を心がけることが、健康維持の基本です。サラダチキンを上手に活用するためにも、その特性やリスクをきちんと理解しておくことが重要といえます。

まとめ

サラダチキンは手軽に良質なタンパク質を摂れる食品ですが、食べ過ぎは腎臓への負担増加、塩分や添加物の過剰摂取、尿酸値の上昇など、さまざまな健康リスクをもたらす可能性があります。1日の摂取量を意識し、食事全体のバランスを整えることが大切です。腎機能に不安がある方や、健診で異常を指摘された方は、腎臓内科や内科への相談をご検討ください。自分の身体の状態を正しく知ることが、健康的な食生活への第一歩です。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）」

日本腎臓学会「診療ガイドライン」

日本痛風・尿酸核酸学会「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版」

厚生労働省「食品添加物」