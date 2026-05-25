SUPER BEAVER新曲「アプローズ」が“三ツ矢サイダー”テーマソングに！コラボボトルも発売決定

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SUPER BEAVERのニューアルバム『人生』（6月24日リリース）に収録される新曲「アプローズ」が、アサヒ飲料“三ツ矢サイダー”2026テーマソングに決定。併せて、SUPER BEAVERと“三ツ矢サイダー”がコラボレーションした「三ツ矢サイダー プレリリースボトル」が、コンビニエンスストア限定で6月2日から発売されることが発表となった。

■「アプローズ」の歌詞をあしらったプレリリースボトル

「三ツ矢サイダー プレリリースボトル」は、SUPER BEAVERが“三ツ矢サイダー”の世界観をイメージして書き下ろした楽曲「アプローズ」の歌詞をあしらった3種類のデザインで展開。歌詞は透明のボトルに白字で記載し、青空にかざすと歌詞が鮮明に浮かび上がる。

新曲「アプローズ」は、6月24日リリースのニューアルバム『人生』に収録されるが、本商品の裏面に記載されている二次元コードを読み込むと、楽曲を先行して一部視聴することができる。

今後展開する“三ツ矢サイダー”TVCMにも同楽曲が使用される予定。詳細は随時オフィシャルサイトに公開される。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「クライマックス」

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『人生』

■関連リンク

キャンペーンサイト

https://www.asahiinryo.co.jp/mitsuya-cider/sp/aozora/#aozora-cp

“三ツ矢サイダー”ブランドサイト

https://www.asahiinryo.co.jp/mitsuya-cider/sp/

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/