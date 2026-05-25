仲野太賀×菅田将暉がNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブに登壇！「10代の頃からの友人である将暉とトークができて、本当に嬉しかった」
5月24日、愛知県名古屋市で開催された『大河ドラマ「豊臣兄弟！」トークライブ in 名古屋 ～小一郎・半兵衛編～』に、主演の仲野太賀（羽柴小一郎長秀役）と 菅田将暉（竹中半兵衛役）のふたりが登壇した。
■トークライブは40倍の応募倍率を記録
仲野が演じる羽柴小一郎長秀（豊臣秀長）は、天下人・豊臣秀吉の弟で、登場時の名は小一郎。兄の天下取りを一途に支え続け、「天下一の補佐役」と称された人物として知られる。
菅田が演じる竹中半兵衛は、戦国時代を代表する名軍師。学問に通じ、知略に優れた美男子として伝わる。美濃の斎藤龍興に仕えたのち、秀吉の参謀として活躍した。
今回のトークライブは、40倍の応募倍率を記録。ふたりの人気、そして大河ドラマ『豊臣兄弟！』の注目度の高さを、あらためて証明する結果となった。
なお、この日の模様は、NHK総合にて5月29日18時10分より、東海3県向けに『まるっと！』にて放送。さらに、NHK ONE（新NHKプラス）で1週間見逃し配信予定となっている。
■仲野太賀 コメント
■菅田将暉 コメント
非常にリラックスして、今日しか話せないようなことをたくさん話しました。放送中にトークイベントがあるというのは、他のドラマではあまりないことです。とてもレアな経験でしたし、贅沢な時間を過ごさせていただいたなと思います。撮影現場でよく顔を合わせていても、話す機会がない話題もたくさんあるので、太賀とお芝居以外の話、作品全体の魅力や共演者の皆さんの人柄を伝えることができ良かったです。
今後の放送では、元々一人ぼっちだった半兵衛の周りに、これまで以上に人が増えていきます。半兵衛がその中で何を感じるのか、見守っていただけると嬉しいです。
■番組情報
NHK総合『まるっと！』
05/29（金）18:10～＜東海3県＞
※NHK ONE（新NHKプラス）で見逃し配信予定
NHK 大河ドラマ『豊臣兄弟！』
総合 毎週日曜 20:00～20:45 （再放送）翌週土曜日13:05～13:50
BS 毎週日曜 18:00～18:45
BSP4K 毎週日曜 12:15～13:00 （再放送）毎週日曜日18:00～18:45
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
■関連リンク
『豊臣兄弟！』番組サイト
https://one.nhk/toyotomi-kyodai