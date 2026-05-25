仲野太賀×菅田将暉がNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブに登壇！「10代の頃からの友人である将暉とトークができて、本当に嬉しかった」

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5月24日、愛知県名古屋市で開催された『大河ドラマ「豊臣兄弟！」トークライブ in 名古屋 ～小一郎・半兵衛編～』に、主演の仲野太賀（羽柴小一郎長秀役）と 菅田将暉（竹中半兵衛役）のふたりが登壇した。

■トークライブは40倍の応募倍率を記録

仲野が演じる羽柴小一郎長秀（豊臣秀長）は、天下人・豊臣秀吉の弟で、登場時の名は小一郎。兄の天下取りを一途に支え続け、「天下一の補佐役」と称された人物として知られる。

菅田が演じる竹中半兵衛は、戦国時代を代表する名軍師。学問に通じ、知略に優れた美男子として伝わる。美濃の斎藤龍興に仕えたのち、秀吉の参謀として活躍した。

今回のトークライブは、40倍の応募倍率を記録。ふたりの人気、そして大河ドラマ『豊臣兄弟！』の注目度の高さを、あらためて証明する結果となった。

なお、この日の模様は、NHK総合にて5月29日18時10分より、東海3県向けに『まるっと！』にて放送。さらに、NHK ONE（新NHKプラス）で1週間見逃し配信予定となっている。

■仲野太賀 コメント

■菅田将暉 コメント