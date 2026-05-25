すとぷり・莉犬がライフストーリーブック発売発表 家族との関係や性別への違和感を明かし“ひとりじゃない”を届ける一冊
2.5次元アイドルグループ・すとぷりの莉犬が、自身の半生をつづったライフストーリーブック『生きづらいぼくたちへ』（水鈴社）を7月15日に発売することが決定した。5月24日の自身の誕生日に発表された。
【ライブ写真多数】多彩な衣装や小道具で魅了…6年ぶりとなった莉犬ワンマンライブの模様
同書は、莉犬がこれまでの人生や活動を通して感じてきた葛藤や悩み、支えてくれた人たちへの思いを、自らの言葉でつづった一冊。すとぷりに出会う前の出来事から、活動を始めた当時の思い、そして現在に至るまでの歩みを振り返りながら、自身のように“生きづらさ”を抱える人たちへメッセージを届ける。
同書では、幼少期の記憶や家族との関係、自身の性別に対する違和感、夢を諦めかけた過去、そして莉犬として活動を続ける中で感じてきた責任や葛藤など、これまで多くを語ってこなかった出来事や思いにも触れる。周囲から求められる姿と「本当の自分」との間で揺れ動きながら、それでも歩み続けてきた経験を通して、“ひとりじゃない”という思いを込めた内容となっている。
通常版表紙イラストは、漫画家・久世岳氏による描き下ろしイラストを使用。「過去の自分」と「今の自分」が向き合う姿を通して、本作のテーマを表現したビジュアルとなっている。
予約受付は5月31日午前0時より順次開始予定。全国の書店、アニメイト、STPR ONLINE STOREで販売される。
【ライブ写真多数】多彩な衣装や小道具で魅了…6年ぶりとなった莉犬ワンマンライブの模様
同書は、莉犬がこれまでの人生や活動を通して感じてきた葛藤や悩み、支えてくれた人たちへの思いを、自らの言葉でつづった一冊。すとぷりに出会う前の出来事から、活動を始めた当時の思い、そして現在に至るまでの歩みを振り返りながら、自身のように“生きづらさ”を抱える人たちへメッセージを届ける。
通常版表紙イラストは、漫画家・久世岳氏による描き下ろしイラストを使用。「過去の自分」と「今の自分」が向き合う姿を通して、本作のテーマを表現したビジュアルとなっている。
予約受付は5月31日午前0時より順次開始予定。全国の書店、アニメイト、STPR ONLINE STOREで販売される。