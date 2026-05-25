【カプセルトイ】テレビデオにギャバンが映る!「東映特撮シリーズ!テレビ放映マスコット」メタルヒーロー新作登場
トイズスピリッツより、メタルヒーローが映るテレビマスコットのガチャが登場。ヒーローをイメージしたデザイン&カラーのテレビが、特撮好きにはたまりません!
꙳⋆🚀新商品情報🚀꙳⋆
『東映特撮シリーズ!テレビ放映マスコット メタルヒーロー メタリックカラー』
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ビデオを差し込むと東映の大人気特撮ヒーローたちが テレビに映る大好評シリーズ!📺⚡️
メタルヒーローをイメージしたテレビデザイン☄️⭐️
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📣5月下旬頃〜 ガチャ筐体にて順次発売開始⸝⋆✩⋆
(@toysspiritsより引用)
ガチャ「東映特撮シリーズ！テレビ放映マスコット メタルヒーロー メタリックカラー」
こちらが、トイズスピリッツより登場する新作ガチャ「東映特撮シリーズ!テレビ放映マスコット メタルヒーロー メタリックカラー」です。
ビデオを差し込むと、それぞれ「宇宙刑事ギャバン」「宇宙刑事シャリバン」「宇宙刑事シャイダー」「巨獣特捜ジャスピオン」「時空戦士スピルバン」といった懐かしのヒーローたちの名シーンが、テレビに映し出されるというギミックが最高なんです!
1回500円で、5月下旬頃よりガチャに登場。懐かしのヒーローに会いに、カプセルトイコーナーに足を運んでみては?
꙳⋆🚀新商品情報🚀꙳⋆ 『東映特撮シリーズ！テレビ放映マスコット メタルヒーロー メタリックカラー』 ビデオを差し込むと東映の大人気特撮ヒーローたちが テレビに映る大好評シリーズ！📺⚡️メタルヒーローをイメージしたテレビデザイン☄️⭐️📣5月下旬頃〜… pic.twitter.com/QaMnJwIa6h- (株)トイズスピリッツ【公式】 (@toysspirits) May 18, 2026
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