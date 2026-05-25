キャスター・中川絵美里がカメラマンに！ デジタル写真集第1弾に鷲見玲奈が登場
キャスターの中川絵美里が、ワニブックスが運営するWEBマガジン『Newsクランチ！』にて連載中の「そっと、切り取る」より、アザーカットで構成するデジタル写真集が配信されることが決定。第1弾として、フリーアナウンサーの鷲見玲奈が登場する。
【写真】気を許す間柄だからこその柔らかい表情！ 中川絵美里が撮影した鷲見玲奈
TBS『情報7daysニュースキャスター』でお天気キャスターのほか、野球やサッカーなどスポーツ番組で圧倒的な情報量を基にMCやレポーターを務める中川絵美里。
現在、ワニブックスのWEBマガジン『Newsクランチ！』にて、「趣味のカメラを使い、中川絵美里が考えたコンセプトとシチュエーションで仲間を撮影する」という、連載「そっと、切り取る」を掲載。
中川が親交のある仲間を趣味のカメラで撮影し掲載しているこの連載で、惜しくも掲載し切れなかったアザーカットも含めたカットで構成するデジタル写真集を配信することが決定。
第1弾は連載1回目の鷲見玲奈。気を許す間柄だからこその柔らかい表情が見どころだ。
毎回、ほかでは見られない表情を引き出すことに重点を置きながら、ロケ地の選定なども行っている中、鷲見の回では、バーベキューをしながら飾らないナチュラルな様子をキャッチ。プライベート感のある表情、ボーズから二人の親密な関係性をうかがい知ることができる内容となっている。
中川は「趣味と呼ぶにも、まだまだ手探り。そんな初心者カメラマンとして始まった連載が、まさかこんなに早く電子書籍という形で皆さんにお届けできるとは思っていなかったので、驚きと嬉しさでいっぱいです。記念すべき初回は、公私ともにお世話になっている鷲見玲奈さんを撮影させていただきました！ 表情や空気感が次々と変わっていく玲奈さんに、気がつけば無我夢中でシャッターを切っていました。カメラマンとしてのはじまりの作品。ぜひ、たくさんの方にご覧いただけたら嬉しいです！」とコメントしている。
中川絵美里が撮影した鷲見玲奈写真集『陽だまりの中の鷲見玲奈』（デジタル限定）は、ワニブックスより5月26日発売。価格1100円（税込）。
【写真】気を許す間柄だからこその柔らかい表情！ 中川絵美里が撮影した鷲見玲奈
TBS『情報7daysニュースキャスター』でお天気キャスターのほか、野球やサッカーなどスポーツ番組で圧倒的な情報量を基にMCやレポーターを務める中川絵美里。
中川が親交のある仲間を趣味のカメラで撮影し掲載しているこの連載で、惜しくも掲載し切れなかったアザーカットも含めたカットで構成するデジタル写真集を配信することが決定。
第1弾は連載1回目の鷲見玲奈。気を許す間柄だからこその柔らかい表情が見どころだ。
毎回、ほかでは見られない表情を引き出すことに重点を置きながら、ロケ地の選定なども行っている中、鷲見の回では、バーベキューをしながら飾らないナチュラルな様子をキャッチ。プライベート感のある表情、ボーズから二人の親密な関係性をうかがい知ることができる内容となっている。
中川は「趣味と呼ぶにも、まだまだ手探り。そんな初心者カメラマンとして始まった連載が、まさかこんなに早く電子書籍という形で皆さんにお届けできるとは思っていなかったので、驚きと嬉しさでいっぱいです。記念すべき初回は、公私ともにお世話になっている鷲見玲奈さんを撮影させていただきました！ 表情や空気感が次々と変わっていく玲奈さんに、気がつけば無我夢中でシャッターを切っていました。カメラマンとしてのはじまりの作品。ぜひ、たくさんの方にご覧いただけたら嬉しいです！」とコメントしている。
中川絵美里が撮影した鷲見玲奈写真集『陽だまりの中の鷲見玲奈』（デジタル限定）は、ワニブックスより5月26日発売。価格1100円（税込）。