記事ポイント 「嵐山若鮎祭2026」が2026年6月13日・14日に嵐山 中之島公園で開催されます1口1,500円の参加協力金で、1ドリンク付きの炭火焼き若鮎試食を楽しめます鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、家族で参加しやすい体験企画も展開されます 「嵐山若鮎祭2026」が2026年6月13日・14日に嵐山 中之島公園で開催されます1口1,500円の参加協力金で、1ドリンク付きの炭火焼き若鮎試食を楽しめます鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、家族で参加しやすい体験企画も展開されます

嵐山保勝会が、桂川の鮎の解禁に合わせた初夏のイベント「嵐山若鮎祭2026」を開催します。

39回目を迎えるイベントは、炭火で焼き上げる若鮎の試食と、桂川の自然にふれる体験企画を組み合わせた環境保全チャリティーイベントです。

会場となる嵐山 中之島公園では、親子や友人同士で過ごす初夏のおでかけ時間に、鮎と地域文化を身近に感じられます。

「嵐山若鮎祭2026」





イベント名：嵐山若鮎祭2026開催日：2026年6月13日(土)・14日(日)時間：10：00〜17：00鮎試食受付：12：00〜16：00会場：嵐山 中之島公園(京都市右京区嵯峨中ノ島町)入場：無料参加協力金：1口1,500円(1ドリンク付き)若鮎試食：各日400匹限定、事前予約制主催：一般社団法人 嵐山保勝会運営：JOIN US JAPAN

「嵐山若鮎祭2026」は、春から初夏へ向かう嵐山で、鮎と桂川の自然をテーマにした2日間のイベントです。

参加協力金の収益は、桂川の環境保全活動や嵐山の景観保全活動へ寄付され、地域資源の保全に活用されます。

会場には炭火焼き若鮎の試食に加え、鮎のつかみ取り体験や桂川水族館などの企画が並び、食と体験の両面から嵐山の自然文化にふれられます。

炭火焼き若鮎の試食





炭火焼き若鮎は、串に刺した鮎を屋外の焼き台で焼き上げる試食企画です。

1口1,500円の参加協力金には1ドリンクが付き、若鮎は各日400匹限定で用意されます。

試食受付は12：00〜16：00に設定され、事前予約制により数量限定の若鮎が案内されます。

鮎のつかみ取り体験





鮎のつかみ取り体験は、子どもたちに人気の連携イベントとして実施されます。

水を張ったプールでは、泳ぐ鮎に手を伸ばす動きと水しぶきが重なり、初夏の屋外イベントらしい体験が生まれます。

家族で参加する時間に、桂川の鮎を食べるだけでなく、生き物として身近に感じられる内容です。

桂川の自然を学ぶ体験企画





会場では、朝に桂川で採取した生き物を展示する「桂川水族館」が予定されています。

「三ツ矢サイダーLAB」は、水の違いを体験しながら学べる企画として展開されます。

メダカや昆虫展示、子ども向け体験ブースも予定され、嵐山の自然環境を複数の角度から知る場になります。

会場と参加スタイル

会場の嵐山 中之島公園は、京都市右京区嵯峨中ノ島町に位置する屋外会場です。

イベントは10：00〜17：00に開催され、入場無料で会場企画をめぐれます。

若鮎試食は団体予約にも対応し、家族や友人同士に加えて企業・団体での参加にも使いやすい設計です。

39回目を迎える「嵐山若鮎祭2026」は、各日400匹限定の炭火焼き若鮎と、桂川の生き物にふれる体験企画を同じ会場で楽しめるイベントです。

参加協力金の収益が桂川の環境保全活動や嵐山の景観保全活動へ寄付されるため、初夏のおでかけが地域資源の保全にもつながります。

嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「嵐山若鮎祭2026」の開催日はいつですか？

A. 「嵐山若鮎祭2026」は2026年6月13日(土)・14日(日)に開催されます。

Q. 若鮎試食は予約が必要ですか？

A. 若鮎試食は事前予約制です。

各日400匹限定で案内されます。

Q. 会場ではどのような体験企画がありますか？

A. 鮎のつかみ取り体験、桂川水族館、三ツ矢サイダーLAB、メダカや昆虫展示、子ども向け体験ブースなどが予定されています。

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