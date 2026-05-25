ロシアがキーウを含むウクライナの主要都市に大規模なミサイル・ドローン空襲を加え、緊張が急激に高まっている。ウクライナと米国はロシアの新型中距離弾道ミサイル（IRBM）「オレシュニク（Oreshnik）」使用の可能性を警告した。これは多数の通常弾頭・核弾頭の搭載が可能なロシア製の中距離弾道ミサイルで、2024年のドニプロ攻撃や今年1月のリヴィウ攻撃ですでに使用されている。

ウクライナのゼレンスキー大統領は23日（現地時間）、X（旧ツイッター）に「わが国の情報機関は、米国や欧州のパートナーからロシアがオレシュニクによる攻撃を準備しているというデータを受けた」とし「キーウを含むウクライナ領土への複合的な攻撃準備の兆候を捕捉している」と明らかにした。続いて市民に空襲警報への対応や避難所の利用を呼びかけ、「モスクワに圧力を加えるべき」と主張した。

米国も警告した。在ウクライナ米国大使館は同日、「今後24時間以内にいつでも大規模な空襲が発生する可能性があるという情報を入手した」とし、自国民に対して直ちに避難する準備をするよう勧告した。

その後、23日夜から24日未明にかけてキーウ全域で連続して爆発音が響いた。ウクライナ空軍はテレグラムを通じて「オレシュニク中距離弾道ミサイルの発射の脅威」を警告し、キーウ軍政責任者ティムール・トカチェンコ氏も「首都は現在、大規模な弾道ミサイル攻撃を受けている」と発表した。

キーウのビタリ・クリチコ市長は「首都の各地で（ミサイルの）破片による被害や医療支援の要請がある」と伝えた。ウクライナ当局の初期集計基準で少なくとも3人以上が負傷し、住宅や学校などでも火災や被害が発生した。当局は防空システムを総稼働させて市民に避難を呼びかける一方、ロシアのエネルギー・軍事施設に対する長距離ドローン攻撃も展開して対抗した。この日、キーウを攻撃したミサイルがオレシュニクかどうかは確認されていない。

今回の空襲は、ロシアがウクライナによるルハンスクへの攻撃をテロ行為と規定した直後に行われた。ロシア国営タス通信などによると、ロシアのプーチン大統領は23日、占領地ルハンスク州スタロビルスクの学生寮へのドローン攻撃で18人が死亡したという発表を受け、国防省に報復措置を講じるよう指示した。

しかしウクライナ軍はロシア側の主張を否認した。ウクライナ軍は声明を通じて「軍事目的に使用されるインフラに限り攻撃している」とし「スタロビルスク地域にあるロシアの精鋭ドローン部隊『ルビコン（Rubicon）』の本部の一つを打撃した」と明らかにした。ルビコン部隊は2024年に創設されたロシアの先端無人機（ドローン）技術部隊として知られている。