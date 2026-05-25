新規金型8種、9月出荷予定！ サイクロンジョー「KUFC 悪魔将軍 復活祭 受注アソート」

記事ポイント 累計発行部数8,500万部の人気漫画『キン肉マン』をテーマにしたソフビフィギュアシリーズ『KUFC』より、”悪魔将軍”にフォーカスした「悪魔将軍 復活祭 受注アソート」が2026年5月22日（金）20:00より予約開始新規金型による新作5種＋ハイグレード版1種＋プレミアムグレード2種の計8アイテムが一挙ラインナップ2体・3体・5体購入でそれぞれ限定フィギュアがもらえる豪華購入特典キャンペーンも実施 累計発行部数8,500万部の人気漫画『キン肉マン』をテーマにしたソフビフィギュアシリーズ『KUFC』より、”悪魔将軍”にフォーカスした「悪魔将軍 復活祭 受注アソート」が2026年5月22日（金）20:00より予約開始新規金型による新作5種＋ハイグレード版1種＋プレミアムグレード2種の計8アイテムが一挙ラインナップ2体・3体・5体購入でそれぞれ限定フィギュアがもらえる豪華購入特典キャンペーンも実施

コミックス累計発行部数8,500万部を誇る国民的人気漫画『キン肉マン』のソフビフィギュアシリーズ『KUFC』（キン肉マンアルティメットファイター コレクション）より、シリーズ屈指の人気超人”悪魔将軍”に特化した新ラインナップ「悪魔将軍 復活祭 受注アソート」の予約が2026年5月22日（金）20:00よりスタートしています。

販売・予約受付はサイクロンジョー直販およびサイクロンジョーBASE店にて行われます。

サイクロンジョー「KUFC 悪魔将軍 復活祭 受注アソート」





予約開始：2026年5月22日（金）20:00〜発売予定：2026年9月25日より順次出荷予定（プレミアムグレードを除く）対象年齢：15歳以上素材：ソフビ製（PVC）・彩色済み完成品サイズ：全高約160mm販売場所：サイクロンジョー本店・サイクロンジョーBASE店





“悪魔将軍”ヒストリーとして、原作の名シーンを切り取った計8種のフィギュアが今回まとめてラインナップされます。

現行の”悪魔将軍 1.0″とは異なる新規金型が採用されており、各アイテムが独自の造形で制作されています。

完璧超人始祖編から黄金のマスク編まで、時代ごとの”悪魔将軍”の姿を収集できる構成です。

またKUFCシリーズ第1弾として発売された「キン肉マンソルジャー」のグラデーション彩色にこだわったハイグレードバージョンも「復活祭」に合わせて新製品として投入されます。

プレミアムグレードとして美しいメッキ塗装を施した”悪魔将軍”2種も同時展開しており、コレクター向けの多彩なラインナップが揃っています。

新規金型ラインナップ5種（メインライン）

今回の「悪魔将軍 復活祭」の中核を担う新規金型製品は5種で、完璧超人始祖編での激闘シーンや初期登場バージョン、金銀合体マスクなど、原作の重要場面がそれぞれ立体化されています。

KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド





KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド PT02





JANコード：4573521316470価格：13,990円（税込）発売：2026年9月25日より順次出荷予定

完璧超人始祖編においてストロング・ザ・武道とエアーズロックで行われた最終決戦の激闘を再現したアイテムです。

ダメージヘッドという造形が採用されており、死力を尽くした戦いの状態の”悪魔将軍”が立体化されています。

KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド 硬度10# ロンズデーライト





KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド 硬度10# ロンズデーライト PT02





JANコード：4573521316913価格：16,990円（税込）発売：2026年9月25日より順次出荷予定

同じくダメージヘッド造形をベースに、”硬度10# ロンズデーライト”という別バージョンとして展開されます。

KUFC 47 ダメージヘッドより3,000円高い16,990円（税込）で、仕上げや彩色に差異が設けられているアイテムです。

KUFC 48 バイキングマン 原作





KUFC 48 バイキングマン 原作 PT02





JANコード：4573521316487価格：13,990円（税込）発売：2026年9月25日より順次出荷予定

読者応募超人「バイキングマン」をデザインの原型とし、『週刊少年ジャンプ』1983年9号への初登場時に改変された姿を再現した1点です。

翌週よりゆでたまご先生によって現行のデザインへ変更されたため、この初期登場バージョンは原作1話限りの幻の姿となっています。

初登場時の貴重なデザインをそのまま立体化した、コレクション性の高いアイテムです。

KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク Ver.





KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク Ver. PT02





JANコード：4573521316494価格：13,990円（税込）発売：2026年9月25日より順次出荷予定

黄金のマスク編の最終話「死闘のかなた！」において、黄金のマスク（ゴールドマン）がスグルに敗れた際に正義超人の友情に感服し、シルバーマンおよび銀のマスクと融合して全ての傷ついた超人たちを復活させた”金銀合体マスク”が立体化されます。

ファンの間では”完璧のマスク”と呼ばれるこの姿が、KUFCシリーズの49番目のアイテムとして登場します。

KUFC 47 悪魔将軍 1.5 原作





KUFC 47 悪魔将軍 1.5 原作 PT02





JANコード：4573521316524価格：13,990円（税込）発売：2026年9月25日より順次出荷予定

キン肉マンジャンプコミックス46巻表紙の作画を参考にブラッシュアップが施され、ゆでたまご中井先生作画による完璧超人始祖編の”悪魔将軍”頭部により近い造形に仕上げられています。

同46巻73話「故郷・聖なる完璧の山（モン=サン=パルフェ）へ！」において超人墓場・聖なる完璧の山（モン=サン=パルフェ）へ進攻する場面の悪魔将軍が製品化されたアイテムです。

ハイグレードバージョン

“復活祭”の名にちなみ、KUFCシリーズで最初に発売された超人・キン肉マンソルジャーがグラデーション彩色を施したハイグレードバージョンで新登場します。

KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 ハイグレード 戦士の帰還 Ver.





KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 ハイグレード 戦士の帰還 Ver. PT02





JANコード：4573521316807価格：16,990円（税込）発売：2026年9月25日より順次出荷予定

KUFCシリーズの第2弾として最初期にリリースされたキン肉マンソルジャーの造形を、グラデーション彩色にこだわって仕上げた新製品です。

「ハイグレード」の名称が示すとおり、通常の彩色版より塗装品質が引き上げられており、”戦士の帰還 Ver.”というサブタイトルが「復活祭」の世界観と連動しています。

プレミアムグレード2種（メッキ仕上げ）

美しいメッキ塗装を施した”KUFC プレミアムグレード”シリーズとして、”悪魔将軍”の2バリエーションが展開されます。

メッキ商品は購入キャンペーンにおいて1体購入で2体分としてカウントされます。

KUFC 03 悪魔将軍 原作 クロームメッキ プレミアムグレード





JANコード：4573521315886価格：42,900円（税込）

全身にクロームメッキ塗装が施されたプレミアムグレード仕様の”悪魔将軍”です。

ソフビ製全高約160mmの造形に鏡面仕上げが加わり、通常彩色版とは一線を画す存在感を持つ高級コレクターズアイテムとして位置づけられています。

KUFC 03 悪魔将軍 原作 ダイヤモンド メッキ プレミアムグレード





JANコード：4573521315879価格：42,900円（税込）

ダイヤモンドメッキ塗装が施されたプレミアムグレード仕様で、クロームメッキ版と同価格の42,900円（税込）で展開されます。

原作中で”超人界では不可能といわれた硬度10のダイヤモンド・パワー”を体現する”悪魔将軍”をモチーフに、その強さにふさわしい輝きを持つ仕上げが採用されています。

豪華購入特典キャンペーン

2026年5月22日（金）20:00より開始の特別セールに連動して、購入数に応じた3段階の特典キャンペーンが実施されます。

対象はKUFCシリーズ（キンコレを除く彩色版）のソフビフィギュア全品で、サイクロンジョー本店・BASE店のみでの開催です。





1会計でKUFC商品を2個購入すると「キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイ」（全高約160mm・ソフビ製・彩色済み）が1点プレゼントされます。

3個購入では上記に加えて「キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ」（全高約160mm・ソフビ製・彩色済み完成品）も加わり2点が特典となります。

5個購入の場合はさらに「KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク 死闘のかなた…！ Ver.」（全高約160mm・ソフビ製・彩色済み完成品）が追加され、合計3点の特典が受け取れます。





キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ





KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク 死闘のかなた…！ Ver.





特典はなくなり次第予告なく終了します。

メッキ商品（プレミアムグレード）は1体購入で2体分としてカウントされます。

特典の分納手配はキャンペーン(1)・(3)が2026年9月25日（金）より、キャンペーン(2)が2026年10月30日（金）より予定されています。

新規金型5種・ハイグレード1種・プレミアムグレード2種の計8アイテムが一挙に揃う「悪魔将軍 復活祭 受注アソート」は、完璧超人始祖編から黄金のマスク編まで”悪魔将軍”の歴史を網羅したコレクターズラインナップです。

予約は数に限りがあり、特典キャンペーンも在庫がなくなり次第終了となります。

サイクロンジョー「KUFC 悪魔将軍 復活祭 受注アソート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「悪魔将軍 復活祭 受注アソート」の予約はどこで行えますか？

A. サイクロンジョー本店およびサイクロンジョーBASE店にて受け付けています。

各商品の詳細情報は公式サイトに掲載されています。

Q. 購入特典キャンペーンの対象商品に条件はありますか？

A. KUFCシリーズのソフビフィギュア（キンコレを除く彩色版）が対象です。

メッキ商品（プレミアムグレード）は1体購入で2体分としてカウントされます。

キャンペーンはサイクロンジョー本店・BASE店のみで実施されており、特典がなくなり次第予告なく終了します。

Q. 「KUFC 48 バイキングマン 原作」はどのような位置づけのアイテムですか？

A. 読者の応募超人「バイキングマン」をデザイン原型とし、『週刊少年ジャンプ』1983年9号への初登場時のみ存在した姿を立体化したアイテムです。

翌週よりゆでたまご先生によって現行デザインへ変更されたため、原作1話限りの幻のバージョンとなっています。

(C)ゆでたまご

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