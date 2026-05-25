千葉の海辺で音楽・アート・グルメが交差！ Nuts Party「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」

記事ポイント 2015年スタートの「Nuts Party」が2026年で記念すべき10回目を迎える千葉ポートパークで2026年9月27日（日）に開催、前売大人券2,000円音楽ライブ・アート・キッチンカーグルメ・マーケットが一体となったビーチサイドフェス 2015年スタートの「Nuts Party」が2026年で記念すべき10回目を迎える千葉ポートパークで2026年9月27日（日）に開催、前売大人券2,000円音楽ライブ・アート・キッチンカーグルメ・マーケットが一体となったビーチサイドフェス

千葉の海辺を舞台に、音楽・アート・フード・カルチャーが交差するビーチサイドフェスティバルが9月に開催されます。

プルーブライフが主催する今回は、2015年のスタートから数えて節目となる10回目の開催です。

Nuts Party「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」





イベント名：Beachside Art Festival Nuts Party 2026開催日時：2026年9月27日（日）10:30〜19:00開催場所：千葉ポートパーク（千葉県千葉市中央区中央港1丁目10）電話番号：043-244-5111チケット料金：大人券 前売2,000円／当日2,500円（税込）、小人券（小・中学生）500円・ナッツくじ付き（税込）、SPECIAL THANKS 5,000円（税込）主催：合同会社プルーブライフ／運営：Nuts Party 実行委員会

「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」は、千葉ポートパークの開放的な海辺のロケーションを舞台に、音楽ライブ・アートコンテンツ・多彩なフード・マーケットが一体となって展開されるフェスティバルです。

“人とカルチャーが自然につながる場”をテーマに掲げ、過去開催では約3,500人が来場しています。

2015年より千葉ポートパークで毎年開催されてきた「Nuts Party」は、音楽だけにとどまらず、フードキッチンカーやマルシェ、グラフィックアート、子ども向けワークショップを組み合わせた複合型フェスとして地域に根づいてきています。

出演アーティストや出店情報の詳細は、公式SNS・公式サイトにて順次発表されます。

音楽ライブ





これまでのNuts Partyには、「スチャダラパー」「bird」「韻シスト」「NakamuraEmi」「Michael Kaneko」など、ジャンルを越えて支持を集める実力派アーティストが出演してきています。

海辺のロケーションと心地よくリンクするライブパフォーマンスが毎年多くの来場者を集めており、今年の出演アーティスト情報は今後順次発表されます。

フードエリア





フードエリアは、登録台数3,900台を超えるキッチンカープラットフォーム「KITCHENCAR’S JAPAN」のプロデュースで展開されます。

個性豊かなキッチンカーがそろい、グルメ・ドリンク・アルコールドリンクまで幅広いラインナップで海風の中での食体験を提供します。

10回目の節目を迎える「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」は、前売大人券2,000円という手頃な価格で、音楽・アート・食・マーケットのすべてが一日で楽しめるイベントです。

小・中学生はナッツくじ付きの500円券での参加が可能で、ファミリーでも訪れやすい構成となっています。

Nuts Party「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. チケットの購入方法はどこで確認できますか？

A. チケットの購入方法は公式サイト（nuts-party.jp）に掲載されます。

Q. SPECIAL THANKSチケットの支援金はどのように使われますか？

A. 5,000円（税込）のSPECIAL THANKSチケットの支援金は、「アートを身近に」という活動への賛同として位置づけられており、今後の活動費として活用されます。

Q. 出演アーティストや出店情報はいつ発表されますか？

A. 出演アーティストや出店情報の詳細は、公式SNS（Instagram: nutspartychiba）および公式サイトにて順次発表されます。

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