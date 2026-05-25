『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）で主演を務める女優の黒木華（はる）が絶好調だ。

【写真】「250回くらい腰を振り…」大胆濡れ場を演じた作品や、これまでの出演作をじっくり見る

同作は、政治に興味がなかったスナックのママが、東京都知事選に挑む新たな形の「選挙エンターテインメント」作品。黒木は、不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失う与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉を演じている。都知事選に挑む月岡あかりを野呂佳代が担当し、黒木と抜群のコンビネーションを見せ話題作となっている。



話題作となっている『銀河の一票』（フジテレビ公式サイトより）

主人公・茉莉は、若くして政治の世界に飛び込み、大物議員の父のもとでさまざまな経験をしてきた女性だ。真っ直ぐな性格で優秀ながら、どこか世間知らずな一面も持つお嬢様の茉莉を、黒木は絶妙な仕草やセリフの間で表現している。

そんな黒木の演技に応えるように、名バイプレイヤーである野呂が自然体な演技を披露。政界を追い出された茉莉が、市井に生きる政治素人のあかりをスカウトし、都知事選に挑むストーリーがおもしろく人気を得ている。ORICON NEWSが発表した現在放送中のドラマを対象とした満足度調査では2位にランクイン。SNSでの評判が高く、春ドラマの中で存在感を放っている。

『銀河の一票』で見事な演技をみせる黒木だが、6月19日公開の映画『マジカル・シークレット・ツアー』でも主要キャストを務めることが決定している。有村架純が主演を務める“金の密輸”を取り扱う作品で、借金を抱えた研究者・清恵を演じる予定だ。

さらに、8月公開の西島秀俊が主演を務める映画『時には懺悔を』にも出演予定で、話題作に次々とキャスティングされている格好だ。主演舞台も決まっており「演技派」として大車輪の活躍を見せている。

黒木は、1990年3月14日生まれで大阪府出身。高校演劇の名門校・追手門学院高校の演劇部出身で、京都造形芸術大学に進学し演技の基礎を学んだ。在学中の2009年から演出家・野田秀樹が主宰するワークショップに参加し、2010年にはNODA・MAP公演『ザ・キャラクター』で女優デビュー。演劇界で注目を浴び、映画やドラマにも出演していく。

『小さいおうち』で日本人4人目の快挙

ブレイクのきっかけは、2014年に出演した山田洋次監督作の映画『小さいおうち』だ。同作で黒木は、田舎から出てきた純真な女中を演じ、第64回ベルリン国際映画祭の最優秀女優賞を日本人最年少で受賞。日本人では史上4人目の受賞となり、大きな注目を集めた。

同年にはNHK連続テレビ小説『花子とアン』に、吉高由里子が演じたヒロインの妹・かよ役で出演。その後もドラマ、映画、舞台とさまざまな作品に参加し確固たる地位を築いてきた。

デビューから一貫して清純派のイメージが強かった黒木だが、2016年公開の映画『永い言い訳』では、本木雅弘と自身初の濡れ場に挑戦している。

同作で黒木は、本木が演じた人気作家の主人公・衣笠幸夫と不倫関係にある編集者・福永智尋を担当。ベッドシーンは過激なものではなかったが、密会中に幸夫の妻が事故死した知らせを知るという、衝撃的なシーンを演じた。その後も、正常位での濡れ場が登場するのだが、この情事をきっかけに2人は別れることになり、印象に残る演技をみせている。

本木は当時の取材で、「一生懸命腰を振らせていただいた。テスト含めて250回くらい。勢い余って黒木さんの耳たぶをなめてしまった」と振り返り、ニュースで報じられ話題を集めた。この作品で濡れ場もできる女優として黒木の評価はあがり、支持を得ることになる。

順調にキャリアを重ねた黒木は、2019年にヒット作で主演を務めることになる。高橋一生、中村倫也と共演したドラマ『凪のお暇』（TBS系）だ。

アフロスタイルで「人生をリセット」 34歳で独立後も絶好調

『凪のお暇』は、コナリミサトの同名コミックを実写化したドラマで、黒木が演じたのは空気を読みすぎるOLの大島凪。アフロヘアのようなくるくるの天然パーマのビジュアルが印象的な主人公だ。

いつも人の顔色を伺いながら周囲に合わせる性格だった凪が人生を「リセット」していく成長を描いた本作は、主に女性視聴者からの共感を呼び、ドラマに関する数々の賞を受賞。コメディ作品でありながら、やさしい雰囲気が流れるドラマに涙した視聴者も多いことだろう。完璧に凪の実写化に成功した黒木は、一段と評価を高めた。

連ドラ主演でヒットを飛ばした黒木は、2024年にデビューから約13年間在籍した事務所を独立し、新たなスタートをきった。34歳のタイミングでフリーランスとなったのちも、快進撃は続いている。黒木の独立は、タイミングがバッチリだったと、テレビ関係者は解説する。

「かつては事務所を独立した女優は、ドラマや映画で起用されづらかった。ただ、黒木さんが独立する前に、米倉涼子さんや満島ひかりさんなどが独立して個人事務所で活動をはじめ、道を切り開いてくれました。現在も、次々と独立して個人でがんばる女優は多いですし、テレビや映画業界も起用しないという訳にはいかなくなったのではないでしょうか」

また、フリーランスの女優は、制作サイドにとって魅力的な存在になりつつあるという。

「個人で活動する女優は、作品や役に関して本人の裁量でいろいろと決められます。事務所に所属していると、イメージ戦略などもあり、少し設定を変えるだけで確認が必要でめんどうな部分があるんです。その点、フリーの女優は、本人がOKならすんなりと話が進むので、制作スタッフも重宝しています。

事務所時代より、ギャラを低く提示しても受けてもらえることが多いのも制作としてはありがたい。人気女優はどんどん独立してフリーになって欲しいと思うスタッフも少なくないのでは」（同前）

「ダメをください」が口癖だった

こうした良い流れに黒木も乗り、2024年3月31日に独立してからも、現在までドラマや映画、舞台の仕事が次々と舞い込んでいる。もちろん、黒木が重宝されるのは条件面だけが理由ではない。映画関係者の談。

「黒木さんは、高校、大学で演技をしっかりと学び、基礎ができているのが強い。制作スタッフの考えていることを理解するのが早く、アドリブでより良い演技を提示することもできるんです。何より向上心が高く演技力がどんどん進化しています。

事務所のプッシュだけで演技論もなくブレイクした人気女優も多い中、黒木さんは自分の考えをしっかり持っていると好評です。制作スタッフの中にも黒木さんのファンが多く、仕事が途切れない」

実際、過去の『週刊文春』の取材では、高校の演劇部時代に「ダメをください」が当時の口癖で、休憩時間でも指導を求めたというエピソードが明かされている。また、役柄の分析が的確で「どうお客さんに見せるべきか」まで考えていたと評価され、高校生時代から女優としてしっかりとした考えを持っていたことがうかがえる。

性格が良く、スタッフや共演者から愛されているのも人気が落ちない秘密だと前出のテレビ関係者は明かす。

「大阪出身でお笑い好きの黒木さんは、トーク力が高く撮影現場でもスタッフや共演者を和ませています。番宣でバラエティ番組に出演するのを本人が楽しみにしていて、ノリがわかっているとスタッフからの受けも良い。テレビ業界で悪評が立ったことがなく、信頼を勝ち取っていますね」

同世代の人気女優と比べるとメガヒットした主演作品は少ないが、実力と人柄が評価され着実に仕事を獲得し続けている黒木。『銀河の一票』も盛り上がりを見せる中、『マジカル・シークレット・ツアー』、『時には懺悔を』の公開も控えており、今後も期待だ。

（ゆるま 小林）