セブン＆アイ元会長、鈴木敏文さん死去 93歳
セブン＆アイ・ホールディングスの名誉顧問、鈴木敏文（すずき・としふみ）さんが5月18日、心不全のため死去した。93歳。きょう25日、同社が公式サイトにて発表した。
【画像】背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む『背脂醤油ラーメン（マシ盛）』
コンビニ業態の育ての親として知られる鈴木さんは1932年、長野県出身。56年に中央大学経済学部卒業後、東京出版販売（現、トーハン）に入社。63年にイトーヨーカ堂に入社した。
78年、セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役社長に就任。92年、イトーヨーカ堂代表取締役社長、セブンーイレブン・ジャパン代表取締役会長に就任。2003年、イトーヨーカ堂代表取締役会長最高経営責任者（CEO）、セブンーイレブン・ジャパン代表取締役会長最高経営責任者（CEO）に就任。16年、セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問となった。
97年、経済団体連合会副会長。01年、経済団体連合会（現日本経済団体連合会）評議員会副議長。05年、日本経済団体連合会顧問に就任。97年に藍綬褒章、99年に紺綬褒章、03年に勲一等瑞宝章、11年に紺綬褒章を受章した。
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コンビニ業態の育ての親として知られる鈴木さんは1932年、長野県出身。56年に中央大学経済学部卒業後、東京出版販売（現、トーハン）に入社。63年にイトーヨーカ堂に入社した。
78年、セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役社長に就任。92年、イトーヨーカ堂代表取締役社長、セブンーイレブン・ジャパン代表取締役会長に就任。2003年、イトーヨーカ堂代表取締役会長最高経営責任者（CEO）、セブンーイレブン・ジャパン代表取締役会長最高経営責任者（CEO）に就任。16年、セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問となった。
97年、経済団体連合会副会長。01年、経済団体連合会（現日本経済団体連合会）評議員会副議長。05年、日本経済団体連合会顧問に就任。97年に藍綬褒章、99年に紺綬褒章、03年に勲一等瑞宝章、11年に紺綬褒章を受章した。