人気レースクイーンの霧島聖子（34）が25日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・コス姿を披露しつつ、左ひざを負傷したことを報告した。

「SUPER FORMULA Rd.5 鈴鹿決勝 8号車16位 9号車19位でチェッカーを受けました！KCMGへの沢山のご声援をありがとうございました」とKCMGチームの成績を報告。

グリーン＆白＆黒のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「今日の決勝は最後まで目が離せない展開でしたね…！サーキット全体の熱気や雰囲気も含めて、やっぱりSFが大好き！！次戦富士大会も待ちきれないです」などとつづった。

また、ストーリーズでは「こけた 助けて 痛い」と転倒したことを明かし、左ひざに血がにじんでいる痛々しい写真を投稿した。

この投稿にフォロワーらからは「素敵です」「カワイイ」「綺麗」などの声とともに「膝は大丈夫？」「怪我心配」「痛いの、痛いの飛んでいけ〜」と心配する声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

スーパーGTデビュー11年目の今季は「ARTA MUGEN」「KCMG」「TEAM・POP・RACE」などのレースアンバサダーを務める。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。