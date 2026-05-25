ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留の桃アフタヌーンティー。白桃を丸ごとのせた贅沢なパフェも
◆ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留の桃アフタヌーンティー。白桃を丸ごとのせた贅沢なパフェも
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留の24階にある、オールデイダイニング「ハーモニー」とバー・ラウンジ「THE BAR」にて、AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「ピーチ」を開催。
昨年大人気を博したアフタヌーンティーが、今年はさらにバージョンアップして登場。白桃を丸ごと贅沢にのせた季節のパフェや、ランチの代わりにもなる多彩なセイボリーを堪能して。期間は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで。
この記事の要約レポート
・ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留のオールデイダイニング「ハーモニー」とバー・ラウンジ「THE BAR」でAFTERNOON TEA with “SIROCCO”「ピーチ」を開催
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・主役は白桃を丸ごと1個のせた「ジャスミン香る白桃と杏仁のパフェ」
・白桃プリンやロールケーキ、ムースなど、桃のおいしさをとことん堪能できる
・セイボリーにも桃を使用。食事としても満足できる充実のラインナップ
・平日限定のウエルカムティー「サマージュエリー」は、目の前で仕上げてくれる美しい2層のセパレートティー
圧倒的なビジュアルにときめく。白桃を丸ごと1個のせた主役パフェ
今回の主役は、「ジャスミン香る白桃と杏仁のパフェ」。パティシエがひとつずつ手作業で湯剥きし、コトコト煮込んで丁寧にコンポートにした白桃を、1個丸ごと、冠のようにのせた贅沢なビジュアルに目を奪われる。今年はさらにジャスミンと杏仁も加わり、より豊かで爽やかな味わいにアップデート、多様な味わいが幾重にも重なる、特別な逸品を楽しんで。
桃尽くしの華やかなスイーツと、バラエティ豊かなこだわりのセイボリー
スイーツには、主役のパフェのほかにも、なめらかな「白桃プリン」やふんわり食感の「白桃ロールケーキ」、「桃のムース」に「桃のチーズパイ」といった、桃のおいしさを心ゆくまで堪能できるメニューが勢揃い。
さらに、セイボリーにも桃が使われているのがうれしいポイント。「桃とトマトの冷製ポタージュ」や「桃と生ハムのアンサンブル 芳醇なカマンベールをパンケーキにのせて」など、目にも鮮やかな品々がずらり。加えて、「蒸し鶏とスイカの“涼”サラダ」や、コンソメジュレとともにいただく「コーンと豆乳のロワイヤル風仕立て ホタテ帆立貝添え」、「夏野菜を使ったスパイシーラタトゥイユサンド」が並び、充実のラインナップに心が躍る。
平日だけのお楽しみ。目の前で仕上げるマリンブルーのウエルカムアイスティー
平日限定で登場するのは、夏の海を思わせるウルトラマリンブルーが涼しげなウエルカムティー「サマージュエリー」。銀のアラザンを入れたブルーシロップに、SIROCCO TEAの「レモンビーチ」と「ピニャモリンガ」のミックスを注ぎ入れ、目の前で美しい2層のセパレートティーに仕上げてくれる特別な演出も。ガーニッシュにはローズマリーが添えられ、爽やかな香りと涼しげな色合いに夏の訪れを感じて。
とびきり贅沢な桃尽くしのアフタヌーンティーで、心潤うひとときを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上100mの眺望と味わう軽やかカジュアルフレンチ
「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留」の24階にある絶景レストラン「ハーモニー」。天井まである大きな窓の向こうにそびえるのは、凛と輝く東京タワー。日中だけでなく、ディナーはまばゆい夜景を見下ろすムーディな空間で、繊細なフレンチをいただいて。
地上約100mの絶景ビューを望むバーラウンジで優雅で洗練されたひとときを
同じく24階にあるバー・ラウンジ「THE BAR」。2階分を贅沢に使った天井高の空間には大きな窓が設置され、都会の洗練された景観を横目にティーやカクテルを楽しめる。週末には心ときめくアフタヌーンティープランで、優雅な女子会やデートをかなえて。
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留の24階にある、オールデイダイニング「ハーモニー」とバー・ラウンジ「THE BAR」にて、AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「ピーチ」を開催。
昨年大人気を博したアフタヌーンティーが、今年はさらにバージョンアップして登場。白桃を丸ごと贅沢にのせた季節のパフェや、ランチの代わりにもなる多彩なセイボリーを堪能して。期間は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで。
・ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留のオールデイダイニング「ハーモニー」とバー・ラウンジ「THE BAR」でAFTERNOON TEA with “SIROCCO”「ピーチ」を開催
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・主役は白桃を丸ごと1個のせた「ジャスミン香る白桃と杏仁のパフェ」
・白桃プリンやロールケーキ、ムースなど、桃のおいしさをとことん堪能できる
・セイボリーにも桃を使用。食事としても満足できる充実のラインナップ
・平日限定のウエルカムティー「サマージュエリー」は、目の前で仕上げてくれる美しい2層のセパレートティー
圧倒的なビジュアルにときめく。白桃を丸ごと1個のせた主役パフェ
今回の主役は、「ジャスミン香る白桃と杏仁のパフェ」。パティシエがひとつずつ手作業で湯剥きし、コトコト煮込んで丁寧にコンポートにした白桃を、1個丸ごと、冠のようにのせた贅沢なビジュアルに目を奪われる。今年はさらにジャスミンと杏仁も加わり、より豊かで爽やかな味わいにアップデート、多様な味わいが幾重にも重なる、特別な逸品を楽しんで。
桃尽くしの華やかなスイーツと、バラエティ豊かなこだわりのセイボリー
スイーツには、主役のパフェのほかにも、なめらかな「白桃プリン」やふんわり食感の「白桃ロールケーキ」、「桃のムース」に「桃のチーズパイ」といった、桃のおいしさを心ゆくまで堪能できるメニューが勢揃い。
さらに、セイボリーにも桃が使われているのがうれしいポイント。「桃とトマトの冷製ポタージュ」や「桃と生ハムのアンサンブル 芳醇なカマンベールをパンケーキにのせて」など、目にも鮮やかな品々がずらり。加えて、「蒸し鶏とスイカの“涼”サラダ」や、コンソメジュレとともにいただく「コーンと豆乳のロワイヤル風仕立て ホタテ帆立貝添え」、「夏野菜を使ったスパイシーラタトゥイユサンド」が並び、充実のラインナップに心が躍る。
平日だけのお楽しみ。目の前で仕上げるマリンブルーのウエルカムアイスティー
平日限定で登場するのは、夏の海を思わせるウルトラマリンブルーが涼しげなウエルカムティー「サマージュエリー」。銀のアラザンを入れたブルーシロップに、SIROCCO TEAの「レモンビーチ」と「ピニャモリンガ」のミックスを注ぎ入れ、目の前で美しい2層のセパレートティーに仕上げてくれる特別な演出も。ガーニッシュにはローズマリーが添えられ、爽やかな香りと涼しげな色合いに夏の訪れを感じて。
とびきり贅沢な桃尽くしのアフタヌーンティーで、心潤うひとときを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上100mの眺望と味わう軽やかカジュアルフレンチ
「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留」の24階にある絶景レストラン「ハーモニー」。天井まである大きな窓の向こうにそびえるのは、凛と輝く東京タワー。日中だけでなく、ディナーはまばゆい夜景を見下ろすムーディな空間で、繊細なフレンチをいただいて。
地上約100mの絶景ビューを望むバーラウンジで優雅で洗練されたひとときを
同じく24階にあるバー・ラウンジ「THE BAR」。2階分を贅沢に使った天井高の空間には大きな窓が設置され、都会の洗練された景観を横目にティーやカクテルを楽しめる。週末には心ときめくアフタヌーンティープランで、優雅な女子会やデートをかなえて。