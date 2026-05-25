2026年初夏のニュアンスボブ4選！似合わせカットで垢抜ける旬スタイル
◆2026年初夏のニュアンスボブ4選！似合わせカットで垢抜ける旬スタイル
ちょっと個性的なボブスタイルに挑戦して、自分を新しくメンテナンスしてみませんか。前髪だけパーマをかけたり、顔周りにレイヤーを入れたり。トレンドを押さえた似合わせカットなら、あなたらしい垢抜けをかなえてくれます。仕事や家事で忙しい毎日をリセットし、自分らしく整うきっかけを。ほかの人と被りにくい、ニュアンスのあるボブスタイル4選をご紹介します。
ふわふわ前髪のニュアンスボブ
パツっとした毛先とふわふわの前髪のバランスが可愛いニュアンスボブ。
自然で柔らかな大人ボブ
ラフなこなれ感を演出する自然で柔らかな大人ボブ。
ワンカールで決まる小顔見えボブ
顔回りのレイヤーが小顔見え！ワンカールで決まるボブスタイル。
ナチュラルなくびれボブ
くびれスタイルで小顔見え、自然な可愛さを引き出すナチュラルボブ。
◆お話をお伺いしたのは…美容師の多田陽香さん
多田陽香さん／BUZZ（自由が丘）
一人一人に合ったヘアケア方法やスタイル提案をします！
Instagram：@22hrk___a
ちょっと個性的なボブスタイルに挑戦して、自分を新しくメンテナンスしてみませんか。前髪だけパーマをかけたり、顔周りにレイヤーを入れたり。トレンドを押さえた似合わせカットなら、あなたらしい垢抜けをかなえてくれます。仕事や家事で忙しい毎日をリセットし、自分らしく整うきっかけを。ほかの人と被りにくい、ニュアンスのあるボブスタイル4選をご紹介します。
ふわふわ前髪のニュアンスボブ
パツっとした毛先とふわふわの前髪のバランスが可愛いニュアンスボブ。
自然で柔らかな大人ボブ
ラフなこなれ感を演出する自然で柔らかな大人ボブ。
ワンカールで決まる小顔見えボブ
顔回りのレイヤーが小顔見え！ワンカールで決まるボブスタイル。
ナチュラルなくびれボブ
くびれスタイルで小顔見え、自然な可愛さを引き出すナチュラルボブ。
◆お話をお伺いしたのは…美容師の多田陽香さん
多田陽香さん／BUZZ（自由が丘）
一人一人に合ったヘアケア方法やスタイル提案をします！
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