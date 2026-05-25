千葉｜舞浜ホテルで楽しむ夏限定アフタヌーンティー3選。滞在時間無制限も
◆千葉｜舞浜ホテルで楽しむ夏限定アフタヌーンティー3選。滞在時間無制限も
画像：バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ
初夏のおでかけに、みずみずしいメロンやマンゴーを味わうアフタヌーンティーはいかが？ 舞浜エリアのホテルラウンジやカフェでは、旬フルーツを主役にした華やかなプランが続々登場。時間無制限でゆったり過ごせるプランや、13種のフルーツを楽しめるティーセットなど、夏だけのご褒美時間を楽しんで。
この記事の要約レポート
・舞浜エリアのホテルで楽しめる、夏限定アフタヌーンティーを厳選。メロンやマンゴーなど旬フルーツを味わう、ご褒美ティータイムがそろう
・カフェトスティーナ／シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル：時間無制限で楽しめる、メロン尽くしの爽やかアフタヌーンティー
・レストランファインテラス／舞浜ビューホテルbyHULIC：グリーンカラーが映えるメロンスイーツを、時間無制限でゆったり満喫
・バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ：メロンやマンゴーなど13種のフルーツを味わう、贅沢アフタヌーンティー
◆カフェ トスティーナ／シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
時間無制限でゆったり。メロン尽くしの爽やかアフタヌーンティー
舞浜エリアのリゾートホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」内にある「カフェ トスティーナ」。吹き抜けの開放感あふれる店内は、豪華客船のラウンジを思わせる優雅な雰囲気。ベイサイド・ステーション駅から徒歩1分とアクセスしやすく、非日常気分を味わえるのも魅力。
6月限定で登場するのは、メロンが主役のアフタヌーンティー。メロンのヴェリーヌやメロンフレジェ、メロンとココナッツムースなど、爽やかな甘さを楽しめるスイーツがずらり。生ハムカマンベールサンドなどのセイボリーも並び、最後まで飽きずに楽しめる。時間無制限だから、友人とのおしゃべりをゆっくり満喫したい日にぴったり。
【メロンアフタヌーンティー】メロンが主役のホテルスイーツ+ドリンク1杯+メッセージプレート
店舗名：カフェ トスティーナ／シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
住所：千葉県浦安市舞浜1-9 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 2F
提供期間：2026/6/1（月）〜6/30（火）
料金：3,900円
※税・サ込
◆レストラン ファインテラス／舞浜ビューホテル by HULIC
新緑カラーに心ときめく。時間を気にせずメロンスイーツを堪能
ベイサイド・ステーション駅から徒歩5分の「舞浜ビューホテル by HULIC」。落ち着いた雰囲気の「レストラン ファインテラス」では、季節感あふれるスイーツを楽しむアフタヌーンティーが人気を集めている。ゆったりとしたホテル空間で、リゾート気分を味わえるのも嬉しいポイント。
“初夏の翠彩”をテーマにしたメロンアフタヌーンティーは、グリーンカラーで統一された爽やかな世界観が魅力。みずみずしいメロンタルトやジャスミン香るメロンオペラ、メロンショートケーキなど、ホテルパティシエこだわりのスイーツが並ぶ。BLTバーガーやヴィシソワーズなどセイボリーも充実し、時間無制限でのんびり過ごせる。
メロンアフタヌーンティー ―初夏の翠彩(すいさい)―+カフェフリー+時間無制限
店舗名：レストラン ファインテラス／舞浜ビューホテル by HULIC
住所：千葉県浦安市舞浜1-34 舞浜ビューホテル by HULIC 1F
提供期間：〜2026/6/30（火）
料金：4,500円
※税・サ込
◆バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ
マンゴーやメロンも登場。13種のフルーツを味わう贅沢ティータイム
「ヒルトン東京ベイ」内のバーラウンジ「シルバ」は、大人っぽい落ち着いた空間が広がる人気ラウンジ。ベイサイド・ステーション駅から徒歩3分、舞浜駅からは無料送迎バスも利用でき、アクセスも便利。上質な空間でゆったりティータイムを楽しみたい日におすすめ。
初夏限定の「Fruit Afternoon Tea」では、マンゴーやメロン、枇杷など13種類のフルーツを使用。完熟マンゴーを飾ったパフェや、アールスメロンを使ったムースなど、果実感たっぷりのスイーツがそろう。ズッキーニのカルパッチョやアランチーニなどセイボリーも季節感満点。紅茶やコーヒーのフリーフローとともに、150分たっぷり堪能して。
フルーツアフタヌーンティー+たっぷり150分
店舗名：バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ
住所：千葉県浦安市舞浜1-8 ヒルトン東京ベイ スクエア 1F
提供期間：〜2026/6/23（火）
料金：5,200円
※税・サ込
画像：バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ
初夏のおでかけに、みずみずしいメロンやマンゴーを味わうアフタヌーンティーはいかが？ 舞浜エリアのホテルラウンジやカフェでは、旬フルーツを主役にした華やかなプランが続々登場。時間無制限でゆったり過ごせるプランや、13種のフルーツを楽しめるティーセットなど、夏だけのご褒美時間を楽しんで。
・舞浜エリアのホテルで楽しめる、夏限定アフタヌーンティーを厳選。メロンやマンゴーなど旬フルーツを味わう、ご褒美ティータイムがそろう
・カフェトスティーナ／シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル：時間無制限で楽しめる、メロン尽くしの爽やかアフタヌーンティー
・レストランファインテラス／舞浜ビューホテルbyHULIC：グリーンカラーが映えるメロンスイーツを、時間無制限でゆったり満喫
・バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ：メロンやマンゴーなど13種のフルーツを味わう、贅沢アフタヌーンティー
◆カフェ トスティーナ／シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
時間無制限でゆったり。メロン尽くしの爽やかアフタヌーンティー
舞浜エリアのリゾートホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」内にある「カフェ トスティーナ」。吹き抜けの開放感あふれる店内は、豪華客船のラウンジを思わせる優雅な雰囲気。ベイサイド・ステーション駅から徒歩1分とアクセスしやすく、非日常気分を味わえるのも魅力。
6月限定で登場するのは、メロンが主役のアフタヌーンティー。メロンのヴェリーヌやメロンフレジェ、メロンとココナッツムースなど、爽やかな甘さを楽しめるスイーツがずらり。生ハムカマンベールサンドなどのセイボリーも並び、最後まで飽きずに楽しめる。時間無制限だから、友人とのおしゃべりをゆっくり満喫したい日にぴったり。
【メロンアフタヌーンティー】メロンが主役のホテルスイーツ+ドリンク1杯+メッセージプレート
店舗名：カフェ トスティーナ／シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
住所：千葉県浦安市舞浜1-9 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 2F
提供期間：2026/6/1（月）〜6/30（火）
料金：3,900円
※税・サ込
◆レストラン ファインテラス／舞浜ビューホテル by HULIC
新緑カラーに心ときめく。時間を気にせずメロンスイーツを堪能
ベイサイド・ステーション駅から徒歩5分の「舞浜ビューホテル by HULIC」。落ち着いた雰囲気の「レストラン ファインテラス」では、季節感あふれるスイーツを楽しむアフタヌーンティーが人気を集めている。ゆったりとしたホテル空間で、リゾート気分を味わえるのも嬉しいポイント。
“初夏の翠彩”をテーマにしたメロンアフタヌーンティーは、グリーンカラーで統一された爽やかな世界観が魅力。みずみずしいメロンタルトやジャスミン香るメロンオペラ、メロンショートケーキなど、ホテルパティシエこだわりのスイーツが並ぶ。BLTバーガーやヴィシソワーズなどセイボリーも充実し、時間無制限でのんびり過ごせる。
メロンアフタヌーンティー ―初夏の翠彩(すいさい)―+カフェフリー+時間無制限
店舗名：レストラン ファインテラス／舞浜ビューホテル by HULIC
住所：千葉県浦安市舞浜1-34 舞浜ビューホテル by HULIC 1F
提供期間：〜2026/6/30（火）
料金：4,500円
※税・サ込
◆バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ
マンゴーやメロンも登場。13種のフルーツを味わう贅沢ティータイム
「ヒルトン東京ベイ」内のバーラウンジ「シルバ」は、大人っぽい落ち着いた空間が広がる人気ラウンジ。ベイサイド・ステーション駅から徒歩3分、舞浜駅からは無料送迎バスも利用でき、アクセスも便利。上質な空間でゆったりティータイムを楽しみたい日におすすめ。
初夏限定の「Fruit Afternoon Tea」では、マンゴーやメロン、枇杷など13種類のフルーツを使用。完熟マンゴーを飾ったパフェや、アールスメロンを使ったムースなど、果実感たっぷりのスイーツがそろう。ズッキーニのカルパッチョやアランチーニなどセイボリーも季節感満点。紅茶やコーヒーのフリーフローとともに、150分たっぷり堪能して。
フルーツアフタヌーンティー+たっぷり150分
店舗名：バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ
住所：千葉県浦安市舞浜1-8 ヒルトン東京ベイ スクエア 1F
提供期間：〜2026/6/23（火）
料金：5,200円
※税・サ込