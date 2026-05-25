新緑が映える季節に行きたい。テラスで楽しむ渋谷・表参道の飲み放題ランチ3選
◆新緑が映える季節に行きたい。テラスで楽しむ渋谷・表参道の飲み放題ランチ3選
画像：Cafe&DiningZelkovA／ザストリングス表参道（表参道）
外の空気を感じながらくつろげるテラス席は、いつものランチタイムをぐっと魅力的にしてくれる存在。今回は、渋谷や表参道エリアの中から、開放感たっぷりの空間で飲み放題ランチを楽しめる3店をピックアップ。どのお店もゆったりできる雰囲気で、友人とのランチ会やデートにもぴったり。都会の喧騒を忘れられるような、心ほどけるひとときを楽しんで。
347 CAFE ＆ LOUNGE（渋谷）／爽やかな風が流れる都会のガーデンテラス
渋谷駅から徒歩5分。「347CAFE＆LOUNGE」は、都会の喧騒を忘れるほど緑豊かで開放感あふれるカフェレストラン。こちらでは、カジュアルな大人のための特別なプラン「Saison Course」を提供。
選べるメインディッシュやパスタを含む全5皿が楽しめる。コースでは、前菜盛り合わせから始まり、季節食材のポタージュ、お肉とお魚を選べるメインが続く。スパークリングワインや生ビールが飲み放題なのも嬉しい。おしゃれな雰囲気の中で、特別なひとときを楽しんで。
【Saison Course】選べるメインやパスタなど8品全5皿+2時間飲み放題
店舗名：347 CAFE ＆ LOUNGE
住所：東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti 3F
提供期間：通年
予約可能人数：1人〜12人
料金：5,000円(税・サ込)
Cafe & Dining ZelkovA（表参道）／ケヤキ並木を望むテラス席で至福のひとときを
表参道駅直結の「ザ ストリングス 表参道」の中にある「Cafe & Dining ZelkovA」。NYをイメージした洗練されたカフェダイニングで、まるで海外にいるような気分を味わえる。
プリフィックスコースでは、「愛媛県産真鯛のカルパッチョ」と「生ハムと旬のフルーツのサラダ仕立て」を選べる前菜から始まり、本日のスープ、魚と肉を選べるメイン料理が続く。コースを締めくくるデザートは3種類から、気分に合わせてお好みのものをチョイスして。さらに、2時間のフリーフロー付きで、スパークリングワインやカクテルが飲み放題。開放感あふれる空間で、大切な人と心満たされるひとときを過ごして。
【プリフィクスランチ】前菜やメイン＆デザートが選べる全4皿+2時間フリーフロー
店舗名：Cafe & Dining ZelkovA
住所：東京都港区北青山3-6-8
提供期間：2025/12/26〜
予約可能人数：1人〜8人
料金：6,800円（税・サ込）
ocean good table（渋谷）／喧騒から離れた大人の空間
渋谷ストリーム広場前に位置する「ocean good table 渋谷」。渋谷駅直結で、ランチタイムや仕事帰りなど、気軽に立ち寄れるのが魅力。
おすすめは、うまみを閉じ込めた塊肉を300℃のホットストーンの上で焼き上げる「ステック・フリット」がメインのフリーフローランチ。前菜3種盛り合わせ、馬肉のタルタルを含む、充実の6皿がラインナップ。さらに、生ビールやグラスワイン、スパークリングワイン含む2時間飲み放題付き。デートや女子会、友人との食事会など、幅広いシーンで利用してみて。
【フリーフローランチ】塊肉ステーキなどワインと愉しむ全6品+スパークリング含む2時間飲み放題
店舗名：ocean good table 渋谷 （オーシャン グッド テーブル）
住所：東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 1F
提供期間：2026/03/02〜
予約可能人数：2人〜12人
料金：4,980円（税・サ込）
画像：Cafe&DiningZelkovA／ザストリングス表参道（表参道）
外の空気を感じながらくつろげるテラス席は、いつものランチタイムをぐっと魅力的にしてくれる存在。今回は、渋谷や表参道エリアの中から、開放感たっぷりの空間で飲み放題ランチを楽しめる3店をピックアップ。どのお店もゆったりできる雰囲気で、友人とのランチ会やデートにもぴったり。都会の喧騒を忘れられるような、心ほどけるひとときを楽しんで。
347 CAFE ＆ LOUNGE（渋谷）／爽やかな風が流れる都会のガーデンテラス
渋谷駅から徒歩5分。「347CAFE＆LOUNGE」は、都会の喧騒を忘れるほど緑豊かで開放感あふれるカフェレストラン。こちらでは、カジュアルな大人のための特別なプラン「Saison Course」を提供。
選べるメインディッシュやパスタを含む全5皿が楽しめる。コースでは、前菜盛り合わせから始まり、季節食材のポタージュ、お肉とお魚を選べるメインが続く。スパークリングワインや生ビールが飲み放題なのも嬉しい。おしゃれな雰囲気の中で、特別なひとときを楽しんで。
【Saison Course】選べるメインやパスタなど8品全5皿+2時間飲み放題
店舗名：347 CAFE ＆ LOUNGE
住所：東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti 3F
提供期間：通年
予約可能人数：1人〜12人
料金：5,000円(税・サ込)
Cafe & Dining ZelkovA（表参道）／ケヤキ並木を望むテラス席で至福のひとときを
表参道駅直結の「ザ ストリングス 表参道」の中にある「Cafe & Dining ZelkovA」。NYをイメージした洗練されたカフェダイニングで、まるで海外にいるような気分を味わえる。
プリフィックスコースでは、「愛媛県産真鯛のカルパッチョ」と「生ハムと旬のフルーツのサラダ仕立て」を選べる前菜から始まり、本日のスープ、魚と肉を選べるメイン料理が続く。コースを締めくくるデザートは3種類から、気分に合わせてお好みのものをチョイスして。さらに、2時間のフリーフロー付きで、スパークリングワインやカクテルが飲み放題。開放感あふれる空間で、大切な人と心満たされるひとときを過ごして。
【プリフィクスランチ】前菜やメイン＆デザートが選べる全4皿+2時間フリーフロー
店舗名：Cafe & Dining ZelkovA
住所：東京都港区北青山3-6-8
提供期間：2025/12/26〜
予約可能人数：1人〜8人
料金：6,800円（税・サ込）
ocean good table（渋谷）／喧騒から離れた大人の空間
渋谷ストリーム広場前に位置する「ocean good table 渋谷」。渋谷駅直結で、ランチタイムや仕事帰りなど、気軽に立ち寄れるのが魅力。
おすすめは、うまみを閉じ込めた塊肉を300℃のホットストーンの上で焼き上げる「ステック・フリット」がメインのフリーフローランチ。前菜3種盛り合わせ、馬肉のタルタルを含む、充実の6皿がラインナップ。さらに、生ビールやグラスワイン、スパークリングワイン含む2時間飲み放題付き。デートや女子会、友人との食事会など、幅広いシーンで利用してみて。
【フリーフローランチ】塊肉ステーキなどワインと愉しむ全6品+スパークリング含む2時間飲み放題
店舗名：ocean good table 渋谷 （オーシャン グッド テーブル）
住所：東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 1F
提供期間：2026/03/02〜
予約可能人数：2人〜12人
料金：4,980円（税・サ込）