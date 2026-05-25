おしゃれな街・表参道のマンゴーアフタヌーンティー3選。青果の老舗仲卸が手掛けるカフェやジュエリーブランドコラボも
◆おしゃれな街・表参道のマンゴーアフタヌーンティー3選。青果の老舗仲卸が手掛けるカフェやジュエリーブランドコラボも
感度の高いショップやカフェが集まる、東京のおしゃれな街代表の「表参道」で、今が旬の甘くとろけるマンゴー尽くしのアフタヌーンティーを体験してみない？ 青果の老舗仲卸が厳選したマンゴー尽くしセットや、ジュエリーブランドとのコラボメニューなど、今しか体験できないティーセットをご紹介。都会の喧騒から離れて、優雅なティータイムを大切な人と楽しんで。
この記事の要約レポート
・今が旬のマンゴースイーツを味わえる表参道の注目アフタヌーンティー3選を紹介
・「DEK」：青果の老舗仲卸が手掛け、バイヤーによって選び抜かれた素材が自慢！スイーツからセイボリーまで「宮崎県産完熟マンゴー」を贅沢に使用したアフタヌーンティー
・「TWOROOMS」：ジュエリーブランド「KENSINGTON DIAMONDS」コラボした桃とマンゴーアフタヌーンティー。ウニやトリュフなど本格セイボリーにも注目
・「cafeterrace&bistroQueency」：1日3組・2名利用限定のメロン＆マンゴーのアフタヌーンティー。「メロンとココナッツのパフェ」付きで4500円というリーズナブルさ
◆DEK
青果の老舗仲卸が手掛ける！「宮崎県産完熟マンゴー」を贅沢に使用したアフタヌーンティー
表参道駅B3出口より徒歩4分、骨董通り近くにあるガラス張りの開放的な空間が目を引くカフェ＆レストラン。青果の老舗仲卸が手がけ、バイヤーが選び抜いた国産野菜とフルーツを使用した品々を味わえる。
こちらでは、香り高く濃厚な甘みと、ジューシーでとろけるような食感が魅力の「宮崎県産完熟マンゴー」を贅沢に味わえるアフタヌーンティーが登場。ココナッツミルクのなめらかなブランマンジェに完熟マンゴーの果肉とソースを合わせた「マンゴーココナッツプリン」のスイーツをはじめ、「ローストビーフと宮崎マンゴーのタルタル」などセイボリーに至るまでマンゴー尽くし。
ドリンクはコーヒーや紅茶のほか、自家製フルーツビネガードリンクがラインナップされているのもこのお店ならでは。確かな目利きで選び抜かれた旬のフルーツを使用したティーセットを堪能して。
【甘くとろける】宮崎完熟マンゴーアフタヌーンティー
店舗名： DEK
住所：東京都港区南青山5-4-41 グラッセリア青山
近くの駅：表参道駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：2人〜8人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：7,000円
※税・サ込
◆TWO ROOMS
ジュエリーブランド「KENSINGTON DIAMONDS」コラボした桃とマンゴーアフタヌーンティー
表参道駅B2出口より徒歩1分のAoビル5F、青山の街並みを一望するルーフトップダイニング「TWO ROOMS」。都会的な感性が光るインテリアとやわらかな温もりが調和するモダンダイニングで優雅な午後のひとときを過ごせる。
6月限定で登場するのは、気品あふれるジュエリーブランド「KENSINGTON DIAMONDS」とのコラボレーションアフタヌーンティー。今回の主役は、イエローダイヤモンドとピンクダイヤモンドの美しい輝きに着想を得た、桃とマンゴーのスイーツ6種。セイボリーには「ウニのキッシュ」や「トリュフエッグサンドイッチ」、「クラブケーキ」など贅沢な味わいが揃い、スイーツのおいしさをより引き立ててくれる。
英国ブランド「NEWBY」の紅茶とともに、開放的なスタイリッシュな空間でジュエリーのようにきらめく特別なひとときを満喫して。
【PEACH & MANGO】初夏のコラボレーションアフタヌーンティー
店舗名：TWO ROOMS
住所：東京都港区北青山3-11-7 Aoビル 5F
近くの駅：表参道駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：1〜8人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：7,425円
※税・サ込
◆cafe terrace & bistro Queency
1日3組限定のメロン＆マンゴーのアフタヌーンティー。「メロンとココナッツのパフェ」付きで4500円
表参道駅B2出口から徒歩2分にある「カフェテラス＆ビストロ クインシー」は、アメリカンダイナーを思わせるおしゃれなアットホームな空間。席間隔が広めなので、落ち着いてティータイムを楽しめる。
1日3組限定でいただけるのは、メロン＆マンゴーのアフタヌーンティー。ミニバーガーやキッシュ、季節のフルーツのブラータサラダに、メロンムース、メロンマカロン、マンゴーパッションジュレ、マンゴーパイなど、見た目にも美しいメニューが揃う。さらに別添えで「メロンとココナッツのパフェ」まで付いて4500円というリーズナブルな価格設定。
2名利用限定なので、気心知れた友人との食事やデートなど、ゆったりと会話を楽しみたいという人におすすめ。
【メロン＆マンゴーのアフタヌーンティー】セイボリーやパフェ
店舗名：cafe terrace & bistro Queency
住所：東京都港区北青山3-12-13 HOLON-L 3F
近くの駅：表参道駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：2人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：4,500円
※税・サ込
感度の高いショップやカフェが集まる、東京のおしゃれな街代表の「表参道」で、今が旬の甘くとろけるマンゴー尽くしのアフタヌーンティーを体験してみない？ 青果の老舗仲卸が厳選したマンゴー尽くしセットや、ジュエリーブランドとのコラボメニューなど、今しか体験できないティーセットをご紹介。都会の喧騒から離れて、優雅なティータイムを大切な人と楽しんで。
・今が旬のマンゴースイーツを味わえる表参道の注目アフタヌーンティー3選を紹介
・「DEK」：青果の老舗仲卸が手掛け、バイヤーによって選び抜かれた素材が自慢！スイーツからセイボリーまで「宮崎県産完熟マンゴー」を贅沢に使用したアフタヌーンティー
・「TWOROOMS」：ジュエリーブランド「KENSINGTON DIAMONDS」コラボした桃とマンゴーアフタヌーンティー。ウニやトリュフなど本格セイボリーにも注目
・「cafeterrace&bistroQueency」：1日3組・2名利用限定のメロン＆マンゴーのアフタヌーンティー。「メロンとココナッツのパフェ」付きで4500円というリーズナブルさ
◆DEK
青果の老舗仲卸が手掛ける！「宮崎県産完熟マンゴー」を贅沢に使用したアフタヌーンティー
表参道駅B3出口より徒歩4分、骨董通り近くにあるガラス張りの開放的な空間が目を引くカフェ＆レストラン。青果の老舗仲卸が手がけ、バイヤーが選び抜いた国産野菜とフルーツを使用した品々を味わえる。
こちらでは、香り高く濃厚な甘みと、ジューシーでとろけるような食感が魅力の「宮崎県産完熟マンゴー」を贅沢に味わえるアフタヌーンティーが登場。ココナッツミルクのなめらかなブランマンジェに完熟マンゴーの果肉とソースを合わせた「マンゴーココナッツプリン」のスイーツをはじめ、「ローストビーフと宮崎マンゴーのタルタル」などセイボリーに至るまでマンゴー尽くし。
ドリンクはコーヒーや紅茶のほか、自家製フルーツビネガードリンクがラインナップされているのもこのお店ならでは。確かな目利きで選び抜かれた旬のフルーツを使用したティーセットを堪能して。
【甘くとろける】宮崎完熟マンゴーアフタヌーンティー
店舗名： DEK
住所：東京都港区南青山5-4-41 グラッセリア青山
近くの駅：表参道駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：2人〜8人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：7,000円
※税・サ込
◆TWO ROOMS
ジュエリーブランド「KENSINGTON DIAMONDS」コラボした桃とマンゴーアフタヌーンティー
表参道駅B2出口より徒歩1分のAoビル5F、青山の街並みを一望するルーフトップダイニング「TWO ROOMS」。都会的な感性が光るインテリアとやわらかな温もりが調和するモダンダイニングで優雅な午後のひとときを過ごせる。
6月限定で登場するのは、気品あふれるジュエリーブランド「KENSINGTON DIAMONDS」とのコラボレーションアフタヌーンティー。今回の主役は、イエローダイヤモンドとピンクダイヤモンドの美しい輝きに着想を得た、桃とマンゴーのスイーツ6種。セイボリーには「ウニのキッシュ」や「トリュフエッグサンドイッチ」、「クラブケーキ」など贅沢な味わいが揃い、スイーツのおいしさをより引き立ててくれる。
英国ブランド「NEWBY」の紅茶とともに、開放的なスタイリッシュな空間でジュエリーのようにきらめく特別なひとときを満喫して。
【PEACH & MANGO】初夏のコラボレーションアフタヌーンティー
店舗名：TWO ROOMS
住所：東京都港区北青山3-11-7 Aoビル 5F
近くの駅：表参道駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：1〜8人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：7,425円
※税・サ込
◆cafe terrace & bistro Queency
1日3組限定のメロン＆マンゴーのアフタヌーンティー。「メロンとココナッツのパフェ」付きで4500円
表参道駅B2出口から徒歩2分にある「カフェテラス＆ビストロ クインシー」は、アメリカンダイナーを思わせるおしゃれなアットホームな空間。席間隔が広めなので、落ち着いてティータイムを楽しめる。
1日3組限定でいただけるのは、メロン＆マンゴーのアフタヌーンティー。ミニバーガーやキッシュ、季節のフルーツのブラータサラダに、メロンムース、メロンマカロン、マンゴーパッションジュレ、マンゴーパイなど、見た目にも美しいメニューが揃う。さらに別添えで「メロンとココナッツのパフェ」まで付いて4500円というリーズナブルな価格設定。
2名利用限定なので、気心知れた友人との食事やデートなど、ゆったりと会話を楽しみたいという人におすすめ。
【メロン＆マンゴーのアフタヌーンティー】セイボリーやパフェ
店舗名：cafe terrace & bistro Queency
住所：東京都港区北青山3-12-13 HOLON-L 3F
近くの駅：表参道駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：2人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：4,500円
※税・サ込