ホテル高層階の絶景ビュー席で満喫！6月末まで限定のマンゴーアフタヌーンティー3選
◆ホテル高層階の絶景ビュー席で満喫！6月末まで限定のマンゴーアフタヌーンティー3選
写真／HARMONY／ザロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留
ホテル高層階から爽やかなビューとともに、今が旬のマンゴーアフタヌーンティーを楽しめるレストラン3選をご紹介。東京タワーや東京スカイツリー(R)、都心やベイビューの景色を横目に、ホテルの一流サービスを受けながらいただくアフタヌーンティーは贅沢なひとときになること間違いなし。お酒好きにはたまらないスパークリングワイン飲み放題付きもあるのでお見逃しなく。
この記事の要約レポート
・非日常のホテル高層階でマンゴースイーツを味わえるの注目アフタヌーンティー3選を紹介
・「ザタヴァングリル＆ラウンジ／アンダーズ東京」：虎ノ門ヒルズ51階、東京駅や上野方面、東京スカイツリー(R)までをも望むダイナミックビュー！旬のメロンとマンゴーの独創的なスイーツが勢揃い
・「THEPENTHOUSEwithweekendterrace／三井ガーデンホテル豊洲プレミア」：ホテル36階から楽しむベイエリア眺望で窓側席の指定も可能。スパークリングワイン飲み放題付きのマンゴー×抹茶アフタヌーンティー
・「HARMONY／ザロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留」： ホテル24階・地上100mから望む東京タワーや都心ビューで窓際席の指定も可能。メロン＆マンゴーのティースタンドにパフェ付き
◆ザ タヴァン グリル＆ラウンジ／アンダーズ 東京
虎ノ門ヒルズ51階の天空レストラン！旬のメロンとマンゴーの独創的なスイーツが勢揃い
虎ノ門ヒルズの51階に位置する「アンダーズ 東京」のメインダイニング「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」。東京駅や上野方面、東京スカイツリー(R)までをも望むダイナミックビューが広がり天空のレストランのよう。
6月末まで限定で登場するのは、旬のメロンとマンゴーを惜しみなく使った贅沢なアフタヌーンティー。球体チョコレートから果汁があふれる「メロンジュース＆ピスタチオ」や、スパイスが隠し味の「マンゴー＆ココナッツムース」など独創的なスイーツに、ハモンセラーノとメロンを合わせたブルスケッタなどの果実味を活かした本格的なセイボリーが並ぶ。また、新登場の「ホワイトチョコレート 30% ドライマンゴー」を含む3種のチョコレートバーにも注目。添えられたメロンとマンゴーのフルーツスキュワーとともに、奥深いチョコレートの味わいを堪能できる。
「クスミティー」の紅茶や「一保堂茶舗」の日本茶セレクションのほか、今回のティーセットにぴったりな爽快感あふれる「メロンアイスティー」もぜひ味わってみて。
【メロン＆マンゴーアフタヌーンティー】チョコレートバー3種付き
店舗名：ザ タヴァン グリル＆ラウンジ／アンダーズ 東京
住所：東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー アンダーズ 東京 51F
近くの駅：虎ノ門ヒルズ駅、虎ノ門駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：2人〜4人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：8,970円
※税・サ込
◆THE PENTHOUSE with weekend terrace／三井ガーデンホテル豊洲プレミア
ホテル36階から楽しむベイエリア眺望！スパークリング飲み放題付きのマンゴー×抹茶アフタヌーンティー
豊洲駅近くにある「三井ガーデンホテル豊洲プレミア」36階の「THE PENTHOUSE with weekend terrace」は、パノラミックなベイエリアビューが自慢のレストラン。席にこだわりたい方には、東京の街並みを見渡せる窓側席の指定も可能。
豊富な自家製デザートと豊洲直送素材を使用したセイボリーに定評のあるアフタヌーンティーは、6月末まで「宮崎県産マンゴー×抹茶」をテーマに展開。マンゴーのショートケーキやタルト、抹茶のテリーヌやメロンパンなど12種のスイーツに加え、ハモンセラーノとマンゴーのカプレーゼやいずみ鯛のカルパッチョとセイボリーが並ぶ。
ドイツの「ロンネフェルト」の紅茶やハーブティーのほか、スパークリング・赤・白ワインのアルコールもフリードリンクでいただける贅沢な内容。優雅な昼飲みにも最適なので、お見逃しなく。
【アフタヌーンティー】季節のティーフードや鮮魚カルパッチョ
店舗名：THE PENTHOUSE with weekend terrace／三井ガーデンホテル豊洲プレミア
住所：東京都江東区豊洲2-2-1 三井ガーデンホテル豊洲プレミア36階
近くの駅：豊洲駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：1人〜4人
滞在制限時間：2時間制（15:30予約のみ1時間30分制）
料金：平日4,800円、土日祝5,000円（窓際確約6,000円）
※税・サ込
◆HARMONY／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
地上100mから望む東京タワーや都心ビュー。メロン＆マンゴーのティースタンドにパフェ付き
「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留」の24階にあるオールデイダイニング「ハーモニー」。地上100mに位置し、天井まである大きな窓の向こうには、東京タワーをはじめ、爽やかな都心ビューを一望できる。ビューに合わせて好みの座席を指定できるのもポイント。
こちらでは、メロンとマンゴーのスイーツが味わえるアフタヌーンティーが数量限定で登場。ウェッジウッドのバタフライブルームに並べられた華やかなスイーツは、「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で国内予選2位を受賞した経歴を持つパティシエが考案。さらに、メロンのプリンアラモードパフェがついているのも嬉しいポイント。
ドリンクは、スイス高級ティーブランド「SIROCCO」の香り高い紅茶や緑茶、ハーブティーなど約12種を堪能できる。
【5〜6月】初夏を彩る☆メロン＆マンゴーアフタヌーンティー
店舗名： HARMONY／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
住所：東京都港区東新橋1-6-3 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留24F
近くの駅：汐留駅、新橋駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：1人〜6人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：平日6,000円、土日祝7,000円
※税・サ込
写真／HARMONY／ザロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留
ホテル高層階から爽やかなビューとともに、今が旬のマンゴーアフタヌーンティーを楽しめるレストラン3選をご紹介。東京タワーや東京スカイツリー(R)、都心やベイビューの景色を横目に、ホテルの一流サービスを受けながらいただくアフタヌーンティーは贅沢なひとときになること間違いなし。お酒好きにはたまらないスパークリングワイン飲み放題付きもあるのでお見逃しなく。
・非日常のホテル高層階でマンゴースイーツを味わえるの注目アフタヌーンティー3選を紹介
・「ザタヴァングリル＆ラウンジ／アンダーズ東京」：虎ノ門ヒルズ51階、東京駅や上野方面、東京スカイツリー(R)までをも望むダイナミックビュー！旬のメロンとマンゴーの独創的なスイーツが勢揃い
・「THEPENTHOUSEwithweekendterrace／三井ガーデンホテル豊洲プレミア」：ホテル36階から楽しむベイエリア眺望で窓側席の指定も可能。スパークリングワイン飲み放題付きのマンゴー×抹茶アフタヌーンティー
・「HARMONY／ザロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留」： ホテル24階・地上100mから望む東京タワーや都心ビューで窓際席の指定も可能。メロン＆マンゴーのティースタンドにパフェ付き
◆ザ タヴァン グリル＆ラウンジ／アンダーズ 東京
虎ノ門ヒルズ51階の天空レストラン！旬のメロンとマンゴーの独創的なスイーツが勢揃い
虎ノ門ヒルズの51階に位置する「アンダーズ 東京」のメインダイニング「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」。東京駅や上野方面、東京スカイツリー(R)までをも望むダイナミックビューが広がり天空のレストランのよう。
6月末まで限定で登場するのは、旬のメロンとマンゴーを惜しみなく使った贅沢なアフタヌーンティー。球体チョコレートから果汁があふれる「メロンジュース＆ピスタチオ」や、スパイスが隠し味の「マンゴー＆ココナッツムース」など独創的なスイーツに、ハモンセラーノとメロンを合わせたブルスケッタなどの果実味を活かした本格的なセイボリーが並ぶ。また、新登場の「ホワイトチョコレート 30% ドライマンゴー」を含む3種のチョコレートバーにも注目。添えられたメロンとマンゴーのフルーツスキュワーとともに、奥深いチョコレートの味わいを堪能できる。
「クスミティー」の紅茶や「一保堂茶舗」の日本茶セレクションのほか、今回のティーセットにぴったりな爽快感あふれる「メロンアイスティー」もぜひ味わってみて。
【メロン＆マンゴーアフタヌーンティー】チョコレートバー3種付き
店舗名：ザ タヴァン グリル＆ラウンジ／アンダーズ 東京
住所：東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー アンダーズ 東京 51F
近くの駅：虎ノ門ヒルズ駅、虎ノ門駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：2人〜4人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：8,970円
※税・サ込
◆THE PENTHOUSE with weekend terrace／三井ガーデンホテル豊洲プレミア
ホテル36階から楽しむベイエリア眺望！スパークリング飲み放題付きのマンゴー×抹茶アフタヌーンティー
豊洲駅近くにある「三井ガーデンホテル豊洲プレミア」36階の「THE PENTHOUSE with weekend terrace」は、パノラミックなベイエリアビューが自慢のレストラン。席にこだわりたい方には、東京の街並みを見渡せる窓側席の指定も可能。
豊富な自家製デザートと豊洲直送素材を使用したセイボリーに定評のあるアフタヌーンティーは、6月末まで「宮崎県産マンゴー×抹茶」をテーマに展開。マンゴーのショートケーキやタルト、抹茶のテリーヌやメロンパンなど12種のスイーツに加え、ハモンセラーノとマンゴーのカプレーゼやいずみ鯛のカルパッチョとセイボリーが並ぶ。
ドイツの「ロンネフェルト」の紅茶やハーブティーのほか、スパークリング・赤・白ワインのアルコールもフリードリンクでいただける贅沢な内容。優雅な昼飲みにも最適なので、お見逃しなく。
【アフタヌーンティー】季節のティーフードや鮮魚カルパッチョ
店舗名：THE PENTHOUSE with weekend terrace／三井ガーデンホテル豊洲プレミア
住所：東京都江東区豊洲2-2-1 三井ガーデンホテル豊洲プレミア36階
近くの駅：豊洲駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：1人〜4人
滞在制限時間：2時間制（15:30予約のみ1時間30分制）
料金：平日4,800円、土日祝5,000円（窓際確約6,000円）
※税・サ込
◆HARMONY／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
地上100mから望む東京タワーや都心ビュー。メロン＆マンゴーのティースタンドにパフェ付き
「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留」の24階にあるオールデイダイニング「ハーモニー」。地上100mに位置し、天井まである大きな窓の向こうには、東京タワーをはじめ、爽やかな都心ビューを一望できる。ビューに合わせて好みの座席を指定できるのもポイント。
こちらでは、メロンとマンゴーのスイーツが味わえるアフタヌーンティーが数量限定で登場。ウェッジウッドのバタフライブルームに並べられた華やかなスイーツは、「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で国内予選2位を受賞した経歴を持つパティシエが考案。さらに、メロンのプリンアラモードパフェがついているのも嬉しいポイント。
ドリンクは、スイス高級ティーブランド「SIROCCO」の香り高い紅茶や緑茶、ハーブティーなど約12種を堪能できる。
【5〜6月】初夏を彩る☆メロン＆マンゴーアフタヌーンティー
店舗名： HARMONY／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
住所：東京都港区東新橋1-6-3 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留24F
近くの駅：汐留駅、新橋駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：1人〜6人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：平日6,000円、土日祝7,000円
※税・サ込