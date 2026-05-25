【スーパーフォーミュラ】第4戦（決勝・5月23日／鈴鹿サーキット）

【映像】雰囲気激変の私服＆はにかむ姿（複数カット）

日本最速を競う「スーパーフォーミュラ」の第4戦決勝。その生中継にゲストとして出演した19歳の女性レーサー・富下李央菜（とみした りおな）が、レーシングスーツ姿とは雰囲気が大きく変わった私服姿で登場し、その初々しい姿とともにファンから多くの反響を集めた。

富下は、女性ドライバーのみで競われるレースシリーズ「KYOJO CUP」に参戦しているドライバー。今月の開幕戦では、予選ポールポジションからスプリントとファイナルの両レースでともに優勝を飾る素晴らしいシーズンスタートを切ったばかりの注目株だ。番組内では愛称の「とみりー」としても紹介された。

私服姿でスタジオに登場

この日、スタジオにはチェック柄のジャケットを羽織った大人っぽい私服姿で登場した富下。実況を務める菱沼洲斗アナウンサーから開幕戦の連勝を祝福されると、「ありがとうございます」とはにかんだ笑顔を見せ、初々しくも若干緊張した様子で応じた。

同じ日に開催されることも多いKYOJO CUPとスーパーフォーミュラについて、富下は「やっぱりスーパーフォーミュラ目指して、いまレース頑張っているので、その近い環境でレースが見られると本当に刺激を受けます」と、将来の目標を見据えて目を輝かせた。

視聴者からはコメント欄で「19とか若いな」「緊張してる？」「かわいすぎやろ」「アイドルって言われても普通になっとくするな」と、その可愛らしさや初々しさを絶賛する声が寄せられた。さらに「女性５００ドライバーもそろそろ必要だな」「アスリートって成功する人はルックスもいいよな」といった、今後の活躍を期待する熱いコメントも寄せられていた。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）