

SUPER BEAVER

SUPER BEAVERの新曲「アプローズ」が、アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」2026テーマソングに決定した。さらに、SUPER BEAVERと三ツ矢サイダーがコラボレーションした『三ツ矢サイダー プレリリースボトル』が、コンビニエンスストア限定で6月2日から発売する事が決定。

【写真】SUPER BEAVERアルバム『人生』トラックリスト

『三ツ矢サイダー プレリリースボトル』は、SUPER BEAVERが『三ツ矢サイダー』の世界観をイメージして書き下ろした楽曲『アプローズ』の歌詞をあしらった3種類のデザインで展開される。歌詞は透明のボトルに白字で記載し、青空にかざすと歌詞が鮮明に浮かび上がる設計となっている。

新曲『アプローズ』は6月24日に発売のニューアルバム『人生』に収録されるが、本商品の裏面に記載されている二次元コードを読み込むと、楽曲を先行して一部視聴することができる。

今後展開する「三ツ矢サイダー」TVCMにも同楽曲が使用される予定となっている。