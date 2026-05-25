ハローキティ＆マイメロディが登場♡EMODAの夏映えコラボに注目

EMODAから、この夏見逃せないスペシャルコラボが登場♡「ハローキティ」と「マイメロディ」を主役に、“日焼け”デザインを取り入れた遊び心たっぷりのアイテムが2026年5月27日(水)より発売されます。カジュアルの中にエッジを効かせたEMODAらしい世界観と、サンリオキャラクターのキュートさが絶妙にマッチ。夏コーデを盛り上げる全3型に注目です♪

レース使いが可愛いTシャツ

「MINI LACE T/S」は、オリジナル制服を着たハローキティとマイメロディのプリントが目を引くTシャツ。カジュアルな印象になりすぎないよう、レースディテールをプラスしているのがポイントです。

カラーはグレー、ブラック、ブルーの3色展開。どのカラーも着回ししやすく、デニムやミニスカートとも相性抜群♡コンパクトなシルエットで、トレンド感のあるスタイリングが楽しめます。

価格は5,390円（税込）。デイリー使いはもちろん、ライブやテーマパークコーデにもぴったりな1枚です。

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EMODAらしいニット＆バッグ

「SKIPPER HALF SLEEVE TOP」は、ワッフル素材を使用したスキッパーニット。

ハローキティとEMODAロゴの刺繍を施し、モノトーンボーダーやネイビーを取り入れたブランドらしいデザインに仕上がっています。

カラーはアイボリー、ネイビーの2色展開で、価格は5,940円（税込）。程よく抜け感のあるスキッパーデザインが、大人っぽい雰囲気を演出してくれます。

さらに、「CLEAR SHOULDER BAG」は、クリア素材のバッグにオリジナル総柄の巾着を組み合わせた夏らしいアイテム。ホワイト、ブラックの2色展開で、価格は7,590円（税込）です。

“日焼け”モチーフのデザインがさりげなく映え、コーディネートのアクセントとして活躍。フェスや旅行など、夏のお出かけシーンにもおすすめです♪

この夏だけの特別コラボ♡

EMODAとハローキティ、マイメロディがタッグを組んだ今回のコラボは、可愛さだけでなくトレンド感もたっぷり詰まったラインアップ。

キャラクターアイテムを大人っぽく楽しみたい人にもぴったりです。

アイテムは2026年5月27日(水)より、「EMODA」全店舗のほか、公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて発売開始。

この夏しか出会えない特別なコラボアイテムを、ぜひチェックしてみてくださいね♡