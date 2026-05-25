＜ゴミ袋ぶん投げ夫＞「入院時のプラン聞かせてよ」父の冷静な対応に…夫は何も言えず【第4話まんが】
私はユカリ。動揺を隠しつつ幼稚園に子どもたちを預け、母に電話で今朝の出来事を説明しました。夫にゴミ袋を投げつけられたと話すと母は絶句し、すぐに心配して「実家に来なさい」と言ってくれました。退社後実家に着くと、両親と子どもたちが温かく迎えてくれました。私は夫に電話して、「しばらく実家で暮らす」と伝えたのです。夫は激昂してアレコレと怒鳴り続けていましたが、私は電話を切り、スマホの電源を切りました。
実家に身を寄せてから数日後、夜遅くに玄関から激しいチャイムの音と、ドアを叩く音が聞こえてきました。ヒロユキの声です。来るかもしれないと予想はしていました。
両親と私は顔を見合わせ、父が玄関を開けます。扉の向こうには、殺気立った夫が立っていました。父はにこやかに、冷静に対応しています。
「僕たちもヒロユキくんにはいくつか聞きたいことがあるからね」と言って、父は夫をリビングへ招き入れました。
家の中に入るやいなや、「早く帰ってこい」「オレを何だと思ってるんだ」と怒鳴ってくる夫。私は反射的に反論しようとしましたが、父が静かに制して話し始めました。
興奮状態の夫に対して、父が正論を突きつけます。
夫は笑顔で反論する父を前に、モゴモゴと口ごもって黙り込んでしまいました。父は、穏やかな笑みを浮かべたままさらに続けます。
実家に身を寄せて数日後の夜、夫がやってきました。父がドアを開けると、夫は私を帰せと迫ります。
しかし父は冷静に家へ招き入れました。夫は相変わらず私を怒鳴りつけますが、父はそれを制して、「何故ユカリばかりに家事を押し付けるのか」と問い詰めました。
さらに私の入院中の家事育児の計画をたずねると、夫は何も答えられず黙り込みます。
父が続けざまにゴミ袋を投げつけた件を問いただすと、夫は完全に言葉を失ってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
実家に身を寄せてから数日後、夜遅くに玄関から激しいチャイムの音と、ドアを叩く音が聞こえてきました。ヒロユキの声です。来るかもしれないと予想はしていました。
両親と私は顔を見合わせ、父が玄関を開けます。扉の向こうには、殺気立った夫が立っていました。父はにこやかに、冷静に対応しています。
「僕たちもヒロユキくんにはいくつか聞きたいことがあるからね」と言って、父は夫をリビングへ招き入れました。
家の中に入るやいなや、「早く帰ってこい」「オレを何だと思ってるんだ」と怒鳴ってくる夫。私は反射的に反論しようとしましたが、父が静かに制して話し始めました。
興奮状態の夫に対して、父が正論を突きつけます。
夫は笑顔で反論する父を前に、モゴモゴと口ごもって黙り込んでしまいました。父は、穏やかな笑みを浮かべたままさらに続けます。
実家に身を寄せて数日後の夜、夫がやってきました。父がドアを開けると、夫は私を帰せと迫ります。
しかし父は冷静に家へ招き入れました。夫は相変わらず私を怒鳴りつけますが、父はそれを制して、「何故ユカリばかりに家事を押し付けるのか」と問い詰めました。
さらに私の入院中の家事育児の計画をたずねると、夫は何も答えられず黙り込みます。
父が続けざまにゴミ袋を投げつけた件を問いただすと、夫は完全に言葉を失ってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと