羽鳥慎一アナウンサー（55）が25日、司会を務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。週明けの同日午前の東京株式市場で日経平均株価（225種）が初めて6万5000円を超えたことについてコメントした。

週明け25日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸し、前週末終値からの上げ幅は一時1800円を超え、取引時間中の最高値を更新し初めて6万5000円台に乗せた。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油先物価格が下落し、幅広い銘柄に買い注文が広がった。

トランプ米大統領が交流サイト（SNS）で、イランとの戦闘終結に向けた覚書について「交渉はほぼ終了した」と23日に投稿。原油先物相場が下落し、企業の業績を押し上げるとの期待感が市場に広がった。

番組では、速報で初の日経平均株価6万5000円台を伝え、羽鳥アナは「何の実感もないですけど…」とコメント。月曜コメンテーターの石原良純が「そんなに高くなったの」と言うと、羽鳥アナは「6万5000円を突破ということです」と繰り返していた。