ホワイトソックス傘下マイナーの西田陸浮内野手（25）がメジャー初昇格する見通しとなった。24日（日本時間25日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」のホ軍担当記者、スコット・マーキン氏ら複数の米メディアがX（旧ツイッター）で報じた。

同記者は西田について「彼はホワイトソックスでプレーする5人目の日本生まれの選手となる」と記した。

西田は東北高（宮城）、オレゴン大を経て23年のドラフトでホワイトソックスから11巡目（全体329位）で指名され、今季がマイナー4年目。4月17日（同18日）に3Aに昇格すると、33試合で打率・347、1本塁打、10打点、9盗塁と好調を維持している。

ホワイトソックスには今季から村上宗隆が加入。春季キャンプでは2歳年上の村上の練習パートナーや“臨時通訳”としてスタッフと村上の間に入って奔走した。メジャー昇格となれば、日本人2人が内野で共演する可能性もありそうだ。

ホワイトソックスはこの日、ジャイアンツに5−8で敗れ、26勝26敗で勝率5割に戻ったが、昨季まで3年連続100敗以上を喫していた“弱小球団”が前評判を覆す勢いを見せている。

待望のメジャー初昇格となる西田が起爆剤となるか。今季のホワイトソックスはさらに目が離せないチームとなりそうだ。