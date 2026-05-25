戦闘終結に向けアメリカとイランは、ホルムズ海峡の開放と高濃縮ウランの処分をめぐり基本合意したと報じられました。ただ、最終合意までには数日かかる見通しだということです。

ニューヨーク・タイムズは24日、アメリカの政府当局者の話として、アメリカとイランはホルムズ海峡を開放し、イランが高濃縮ウランを処分することを約束することで基本合意したと報じました。

ただ、最終的な合意に向けてはトランプ大統領とイラン側の最高指導者の承認が必要で、手続きには数日かかる可能性があるとしています。また、イランが現在所有している濃縮ウランをどのように処分するかについても、交渉が続いているということです。

一方、トランプ大統領は24日、イランとの協議について「交渉は秩序を保ちながら建設的な方法で進められている。時間は我々の味方だ」などとSNSに投稿し、「アメリカの代表団に急いで合意するなと指示している」と明らかにしました。

アメリカ軍によるイランの港湾封鎖については、「合意が成立し署名がされるまでは全面的に維持される」としたうえで、「双方は時間をかけて正しくやらなければいけない。失敗はあってはならない」と強調しています。