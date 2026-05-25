アイコム<6820.T>が大幅高となっている。前週末２２日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、米投資運用会社カナメ・キャピタルの株式保有割合が５．０１％と新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて需給思惑的な買いが入っている。保有目的は純投資としており、報告義務発生日は５月１５日となっている。



またアイコムは同日、３０年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表しており、最終年度に売上高４３０億円（２６年３月期３６９億５９００万円）、営業利益４３億円（同２９億１３００万円）を目指すとしたことも好材料視されている。公共インフラへの参入や事業提携の加速、Ｍ＆Ａの推進、防衛通信市場への参入などを重点項目として注力する。



出所：MINKABU PRESS