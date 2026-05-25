北川精機<6327.T>が需給相場の様相を強め、連日の急騰劇を演じている。前週末はストップ高となる５００円高で２９００円台まで急上昇したが、きょうはその余勢を駆って３０００円大台を通過点に前場段階で連続大陽線を示現、一時１３％を超える上昇で３３００円まで上値を伸ばす場面があった。



主力展開するプリント基板用真空プレス機の製造・販売では、グローバルベースで抜群の商品競争力を有する。これがＡＩデータセンター建設ラッシュを背景に、サーバーに搭載されるＡＩ半導体関連需要を捉えており、収益拡大が鮮明だ。２６年６月期は営業利益が前期比３０％増の８億１０００万円を見込むが、市場では第３四半期時点の進捗率からこれでも保守的との見方が強い。一部では９億円を上回り、０８年６月期以来１８期ぶりのピーク利益更新の可能性が意識されているもよう。株式需給面ではゴールドマンサックスなど複数の外資系証券会社経由で貸株調達による空売りが積み上がっており、踏み上げ相場の様相を呈している。



出所：MINKABU PRESS