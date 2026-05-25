「皆と同じものが食べられない」難病フェニルケトン尿症―新薬で自然な食事ができる可能性

かつては重度の知的障害をきたすことが多かった難病「フェニルケトン尿症（PKU）」は、1970年代に始まった新生児マススクリーニングによって、早期発見と食事療法による予後の改善が可能となりました。しかし、患者さんは生涯にわたり厳格なタンパク質制限と不快な味の治療用特殊ミルクを飲み続ける必要があり、「食」という人生の楽しみの一つを諦めなければなりません。2026年3月、新たな治療の選択肢として内服薬「セピアプテリン」が国内で発売されました。これに合わせて東京都内で開かれたメディアセミナー（PTCセラピューティクス主催）で、大阪公立大学大学院 発達小児医学の濱崎考史教授がこの病気の歴史、新薬が患者さんの生活をどのように変える可能性があるかなどについて講演しました。概要をご紹介します。





新生児マススクリーニングで「正常な発達」も可能に

フェニルケトン尿症（PKU）は、食べ物に含まれるタンパク質の成分「フェニルアラニン」というアミノ酸を、体内でうまく分解できない先天性の代謝異常疾患です。通常、フェニルアラニンは肝臓にある酵素によって別のアミノ酸「チロシン」に変換されますが、PKU患者さんはこの酵素の働きが生まれつき低下しているため、血液中のフェニルアラニン値が上昇してしまいます。医学部の教科書にも出ているため名前は有名な一方で、日本の患者数は1000人に満たない希少疾患であるため、実際の患者さんを診察したことがある医師はごく少数です。

血中のフェニルアラニン濃度が非常に高い状態のままでいると、脳の発達が妨げられ、重度の知的障害や運動発達の遅れ、けいれんなどの症状を引き起こします。かつては言葉の発達遅れなどを理由に、2歳頃に受診してやっと治療が開始されていました。

1977年に日本で「新生児マススクリーニング」が導入されたことで状況は一変しました。現在では生後数日の血液検査で診断が可能となり、症状が出る前から治療を開始することで、正常な発達が期待できるようになっています。

50年近く変わらなかった「過酷な食事制限」の現実

早期診断が可能になった一方で、治療の基本である「食事療法」の内容は1970年代から長らく変わっていませんでした。PKUの食事療法は、一般的な低タンパク食とは比較にならないほど厳格です。腎臓病などの食事療法ではタンパク質を2～3割減らすのが一般的ですが、PKU患者さんは通常の食事の約5分の1程度にまで制限しなければなりません。肉や魚、卵などはもちろん、主食である米やパンにもタンパク質が含まれているため制限の対象となります。

普通の白米の代わりに「低タンパク米」などを使用します。これらは非常に高価で、医療費の補助対象にもなっていません。不足するアミノ酸を補うための治療用特殊ミルクは、アミノ酸特有の強い苦味や臭いがあり、「胃腸薬を水で溶かしたような味」と表現されるほどまずいものです。

このような制限を一生涯、自らの意志の力だけで守り続けるのは容易ではありません。特に思春期以降、友人との外食や社会生活の中で「自分だけ違うものを食べる」という状況は、社会的な孤立感や心理的負担を生んでいます。データによると、成人患者さんの約3分の2～4分の3が、管理目標値に到達できていないのが現状です。放置すれば、大人であっても脳の白質に病変が生じ、認知機能の低下や精神症状を招く恐れがあります。

新薬「セピアプテリン」の作用機序

日本で2009年に承認された飲み薬「サプロプテリン」は、効果が認められる患者さんが全体の2～3割に限られていました。また、数年前に登場した注射薬は成人しか使えず、アナフィラキシー（全身に表れる強いアレルギー症状）の副作用リスクから、エピペン（アナフィラキシーの補助治療剤）を常備する必要があるなど、使い勝手に課題がありました。

セピアプテリンは、これらとは異なるアプローチで効果を発揮します。フェニルアラニンを分解する酵素（PAH）が働くには、「BH4」という補酵素（酵素を助けるビタミンのような物質）が必要です。従来のサプロプテリンはBH4そのものを補充するものでしたが、細胞内への吸収効率が悪いという欠点がありました。

対して、セピアプテリンはBH4の「前駆体（もとになる物質）」です。服用すると体内で効率よく細胞内に取り込まれ、そこで急速にBH4に変換されます。細胞内の補酵素濃度が高まり、本来は働きの弱かった分解酵素をサポートしてフェニルアラニンの代謝を促進します。

肉や魚をある程度自由に食べられるように

世界規模で行われた臨床試験（APHENITY試験）の結果、投与開始から14日間で、約66%の患者さんで血中フェニルアラニン値が30%以上低下しました。また従来のサプロプテリンで効果がなかった患者さんの約43%でも、十分な反応が見られました。

次に、セピアプテリン投与によって血中フェニルアラニン濃度が30%以上低下した人を対象に行われた無作為二重盲検比較試験では、偽薬（プラセボ）群が全く変化しなかったのに対し、セピアプテリン群は血中濃度が平均で約400µmol/L低下しました。

APHENITY延長試験では、薬の効果によって血中濃度が目標値（360µmol/L未満）内に収まった患者さんに対し、少しずつ食事のタンパク質を増やす試みが行われました。その結果、半年間の投与で、タンパク質の摂取量を平均して約2.2倍（28.5mg/kg/日→63.5mg/kg/日）まで増やすことができました。これは、肉や魚をある程度自由に食べられるようになる、大きな変化です。

安全性についても、主な副作用は下痢や頭痛、便の変色（オレンジ色）などで、重篤なものは報告されていません。

特殊ミルクももはや不要？ 患者さんの人生をどう変えるのか

この試験に参加した、育児と仕事を両立しながら食事療法に励んでいる40代女性の事例を紹介します。従来薬のサプロプテリンを服用しながら低タンパク食を続けているにもかかわらず、日常でも目標値を達成できない状態でした。食事療法をやめるとフェニルアラニンの血中濃度は約800µmol/Lまで上昇し、頭に霧がかかったような感覚（ブレインフォグ）になって仕事に支障が出るような状態でした。セピアプテリンを服用したところ、食事を変えずに血中濃度が118µmol/Lまで一気に低下しました。その後、食事制限を緩和し、長年飲み続けてきた特殊ミルクも「もういらないのではないか」というほど状況が改善しました。

同薬は0歳の赤ちゃんから成人まで、ほぼすべてのタイプのPKU患者さんに使用可能です。幼少期から同薬を使用できれば、過度な食事制限による発達への悪影響（アンヘルシーな制限）を避け、自然な食事で成長できる可能性があります。

また、現在は病院から足が遠のいている成人患者さんへの恩恵も期待されています。かつてのガイドラインでは「大人になれば食事制限はやめてもいい」とされていました。ところが食事療法を中断することで、うつになったり精神疾患を発症したりすることが分かり、現在では生涯継続が推奨されています。

新しい治療法の登場により、成人患者さんが再び医療に繋がり、健康な社会生活を取り戻すきっかけになることが望まれます。

＊本稿には特定の医薬品、治療法についての記述がありますが、情報提供のみを目的としたものであり、医療上の助言や販売促進などを目的とするものではありません。