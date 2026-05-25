2026年5月25日（月） MLB オリオールズ vs タイガース 試合結果
開催：2026.5.25
会場：オリオールパーク
結果：[オリオールズ] 1 - 4 [タイガース]
MLBの試合が25日に行われ、オリオールパークでオリオールズとタイガースが対戦した。
オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するタイガースの先発投手はトロイ・メルトンで試合は開始した。
1回表、3番 ディロン・ディングラー 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 BAL 0-2 DET
4回裏、5番 サミュエル・バサロ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 1-2 DET
5回表、2番 ケビン・マクゴニグル 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 BAL 1-4 DET
試合は1対4でタイガースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はタイガースのトロイ・メルトンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで2勝6敗0S。タイガースのアンダーソンにセーブがつき、1勝1敗2Sとなっている。
ここまでオリオールズは23勝30敗で12.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位。一方タイガースは21勝33敗で10.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区5位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-25 10:58:29 更新