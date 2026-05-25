開催：2026.5.25

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 1 - 4 [タイガース]

MLBの試合が25日に行われ、オリオールパークでオリオールズとタイガースが対戦した。

オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するタイガースの先発投手はトロイ・メルトンで試合は開始した。

1回表、3番 ディロン・ディングラー 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 BAL 0-2 DET

4回裏、5番 サミュエル・バサロ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 1-2 DET

5回表、2番 ケビン・マクゴニグル 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 BAL 1-4 DET

試合は1対4でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのトロイ・メルトンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで2勝6敗0S。タイガースのアンダーソンにセーブがつき、1勝1敗2Sとなっている。

ここまでオリオールズは23勝30敗で12.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位。一方タイガースは21勝33敗で10.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 10:58:29 更新