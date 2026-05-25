開催：2026.5.25

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 1 - 2 [ナショナルズ]

MLBの試合が25日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとナショナルズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はマーティン・ペレス、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。

5回表、8番 ナシーム・ヌネス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 ATL 0-1 WSH

8回表、3番 ルイス・ガルシア 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 ATL 0-2 WSH

9回裏、7番 エリ・ホワイト 5球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドがエラー 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 ATL 1-2 WSH

試合は1対2でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで6勝2敗0S。負け投手はブレーブスのマーティン・ペレスで、ここまで2勝3敗0S。ナショナルズのリバルタにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

ここまでブレーブスは36勝18敗で（ナ・リーグ）東地区1位。一方ナショナルズは27勝27敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 10:58:36 更新