2026年5月25日（月） MLB ブレーブス vs ナショナルズ 試合結果
開催：2026.5.25
会場：トゥルイスト・パーク
結果：[ブレーブス] 1 - 2 [ナショナルズ]
MLBの試合が25日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとナショナルズが対戦した。
ブレーブスの先発投手はマーティン・ペレス、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。
5回表、8番 ナシーム・ヌネス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 ATL 0-1 WSH
8回表、3番 ルイス・ガルシア 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 ATL 0-2 WSH
9回裏、7番 エリ・ホワイト 5球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドがエラー 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 ATL 1-2 WSH
試合は1対2でナショナルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで6勝2敗0S。負け投手はブレーブスのマーティン・ペレスで、ここまで2勝3敗0S。ナショナルズのリバルタにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。
ここまでブレーブスは36勝18敗で（ナ・リーグ）東地区1位。一方ナショナルズは27勝27敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-25 10:58:36 更新