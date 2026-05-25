「なんの役にもたたんかったけど」WEST首位神戸の37歳アタッカーが心境綴る。６試合・０得点「出れてないからこそもっと頑張る！」

「なんの役にもたたんかったけど」WEST首位神戸の37歳アタッカーが心境綴る。６試合・０得点「出れてないからこそもっと頑張る！」