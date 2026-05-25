「なんの役にもたたんかったけど」WEST首位神戸の37歳アタッカーが心境綴る。６試合・０得点「出れてないからこそもっと頑張る！」
J１百年構想リーグの地域リーグラウンドが、５月24日に終了。EASTは鹿島、WESTは神戸がそれぞれ首位通過を果たした。
同日に神戸の乾貴士がインスタグラムを更新。「西地区１位！！ 皆んな、ナイス」と書き出し、心境を綴る。
「嬉しいのと悔しいの半々ぐらいかな！！ なんの役にもたたんかったけど、やっぱりこのメンバーと一緒にサッカーやると自分がまだまだやらなあかんのとか感じさせられたし、もっとやろうと思えた！！」
今季に神戸へ赴いた37歳のアタッカーは、地域リーグラウンドでは６試合に出場し、総プレータイムは124分。得点はゼロ。満足できる内容ではなかったはずだ。
「出れてないからこそもっと頑張る！！このチームに来れた事はほんまに良かった！！」と実感する乾は、「あと２試合プレーオフ皆んなで頑張ろう 俺もやれる事を必死にやるだけ」と意気込む。
この投稿に、元日本代表の柿谷曜一朗氏は「ここで言うことではないかもしれないですが、いつも応援させていただいてます」とエールを送る。また同僚の岩波拓也も反応。「ここで言うことではないかもしれないですが、いつも洗顔使わせていただいてありがとうございます」とコメント。乾は泣き笑いの絵文字を添え「ええよ」と返信している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
同日に神戸の乾貴士がインスタグラムを更新。「西地区１位！！ 皆んな、ナイス」と書き出し、心境を綴る。
「嬉しいのと悔しいの半々ぐらいかな！！ なんの役にもたたんかったけど、やっぱりこのメンバーと一緒にサッカーやると自分がまだまだやらなあかんのとか感じさせられたし、もっとやろうと思えた！！」
「出れてないからこそもっと頑張る！！このチームに来れた事はほんまに良かった！！」と実感する乾は、「あと２試合プレーオフ皆んなで頑張ろう 俺もやれる事を必死にやるだけ」と意気込む。
この投稿に、元日本代表の柿谷曜一朗氏は「ここで言うことではないかもしれないですが、いつも応援させていただいてます」とエールを送る。また同僚の岩波拓也も反応。「ここで言うことではないかもしれないですが、いつも洗顔使わせていただいてありがとうございます」とコメント。乾は泣き笑いの絵文字を添え「ええよ」と返信している。
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