SixTONESジェシー『有吉ゼミ』で大胆なアイデアを思いつく！築30年の賃貸2LDKを大改造

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SixTONESのジェシーが、5月25日放送の『有吉ゼミ』に登場。大人気企画『ジェシーの月曜大工』にて、リズムネタで話題のピン芸人・篠宮暁の自宅に向かう。

■作業日数5日間、総作業時間40時間超

現在、築30年の賃貸2LDKに4人で暮らす篠宮一家。小学6年生のとのくんと4年生のゆのちゃんは子ども部屋がなく、普段はリビングで勉強しているという。しかし、斜めの壁が特徴的な特殊な間取りのため、スペースがうまく使えず悩んでいた。

さらに奥様からは、「ロンハーマンみたいなカリフォルニア風の部屋にしたい」というオーダーも。ジェシーは、特殊な間取りを生かし“ふたりの子どもそれぞれが勉強に集中できる空間”と“オシャレなカリフォルニアスタイル”を両立させる超難題の大改造に挑む。

その他、ジェシー自ら溶接して作り上げるラウンドテーブルや、ビンテージ感溢れる化粧梁など、プロ顔負けのDIY技術も続々登場。作業日数5日間、総作業時間40時間超。果たして、特殊な間取りのリビングはどのように生まれ変わるのか――？

完成した部屋を見た家族は、「帰るのが楽しみになる」と大感激！

■「僕がいちばん好きな場所」ジェシーが自信を見せる大胆アイデアとは

今回の依頼で最も難しかったのが、限られたリビング空間の中に、子どもたちそれぞれの勉強スペースを確保すること。

ゆのちゃんからは「1人部屋が欲しい！」という強い希望が。そこでジェシーは、部屋の斜め壁に注目。数々の大胆なアイデアを思いつく。

完成した個室風ブースを見たゆのちゃんは大喜び！ ジェシーも「僕がいちばん好きな場所」と自信を見せる。

一方、中学受験を控える、とのくんからは“教材を広げられる広い机が欲しい”という要望が。そこでジェシーは、驚くほどのわずかなスペースを活用し、横幅2メートルの巨大勉強カウンターを制作。収納付きの引き出しや本棚も備え付け、さらに壁にはマグネットが付く特殊仕様を採用。テスト範囲のプリントやメモを貼れる便利な仕掛けに、篠宮も「めっちゃ便利！」と驚き。とのくんも「いちいち片付けなくて済む」と大満足の様子を見せる。

奥様たっての希望だった“カリフォルニア風リビング”作りにもジェシーのこだわりが。白い古木風の床に加え、天井はビンテージ感漂うデザインにチェンジ。さらに、格子状のテレビ台や、生活感を隠せる収納付きラウンドテーブルなど、オシャレで機能的な家具も続々完成。賃貸とは思えないほど大変身した空間に、家族全員が大感動する。

■番組情報

日本テレビ系『有吉ゼミ』

05/25（月）19:00～21:00

教授：有吉弘行

秘書：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ゼミ生：坂上忍、博多華丸・大吉、矢作兼、ギャル曽根 他

ロケ出演：ジェシー（SixTONES）、篠宮暁、なすなかにし 他

■関連リンク

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/arizemi/