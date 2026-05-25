25日10時現在の日経平均株価は前週末比1786.92円（2.82％）高の6万5125.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は810、値下がりは719、変わらずは34。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を342.73円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が274.34円、東エレク <8035>が154.87円、イビデン <4062>が117.66円、ＴＤＫ <6762>が115.15円と続く。



マイナス寄与度は18.71円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、テルモ <4543>が15.82円、コナミＧ <9766>が14.75円、バンナムＨＤ <7832>が8.65円、キッコマン <2801>が5.11円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、建設、空運、繊維と続く。値下がり上位には鉱業、小売、サービスが並んでいる。



※10時0分9秒時点



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