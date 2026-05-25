ロシアによるウクライナへの全面侵攻から４年が過ぎたこの４月、軍事アナリストの小泉悠さん（４３）（東京大学先端科学技術研究センター准教授）が、ウクライナの首都キーウを訪れた。

空襲警報が鳴り響く現地の最新情勢はどんなものだったのか。現代の安全保障の課題はどこにあると感じたのか。研究室を訪ねた。

ロシアの軍事・安全保障が専門の小泉さんは、２０２２年２月の全面侵攻前からウクライナ情勢について発言、侵攻後は衛星画像、公開情報を分析しながら研究してきた。

ポーランドから夜行列車１０時間

――訪問の目的は？

小泉 日程は４月１０日から１９日、主に産業の調査で、ＡＩ（人工知能）を使ったテック系の方とかなり会いました。

――入国ルートは。

小泉 直行便がなく、イスタンブール経由でポーランドのワルシャワに飛び、車で３時間、ウクライナ国境に近いヘウムに行く。そこから夜行列車に１０時間ほど揺られてキーウに向かいました。到着は１２日の朝５時でした。

その日はイースター休戦の最後にあたり、人々は教会などでお祝いをしていて、割とのどかでした。ウクライナには、ロシアによるクリミア併合とドンバス戦争が起きた２０１４年の第１次ウクライナ戦争の前と後に２度訪問していますが、当時と比べても豊かさ、賑（にぎ）わいは変わっていない。唯一目についたのはラーメンブーム。豚骨、しょうゆなど色んなラーメン屋さんがありました。

――戦時の空気は？

小泉 役所の窓は目張りされ、土嚢（どのう）が各所に積んである。兵士募集など軍隊の広告も目についた。各部隊が工夫を凝らして人集めをしていて、ドローン（無人機）の操縦士を募集しているある旅団は、「敵の砲弾や爆弾を防御する装甲された場所で働けます」と安全性をＰＲしていた。

ウクライナには、ソ連軍の流れをくむ砲兵や戦車部隊などと、第１次ウクライナ戦争の時に生まれた自警団みたいな歩兵が発展した軍組織がある。後者には自活のカルチャーがあり、ドローンも防弾チョッキも自分たちで集めた募金で買いそろえている。

ロシアの大規模空襲、死に近づいた瞬間

――空襲警報は？

小泉 ２日目から鳴り始め、あとは数えきれないぐらい。１５日深夜から１６日明け方にかけては開戦から６番目の規模と言われた大規模空襲があり、僕の人生で一番、死に近づいた瞬間でした。

ホテルの３階で警報に気付き、エレベーターは使うなって言われていたから、非常階段をガーって下って地下に向かいましたが、１階ロビーまで来たところでズドーンとすごい爆発音がした。窓という窓がビリビリビリと震えた。

あれは近くの空中で弾道ミサイルを地対空ミサイルシステム「パトリオット」が迎撃したときの衝撃でしょう。

――周りの人たちは？

小泉 ふだんなら並大抵の空襲警報では動じないホテルの人たちはすぐに地下に避難していて、誰もいなかった。市民は政府や民間で作った様々な警報アプリを複数使い、どの地域に何が飛んでくるのか、大砲か、ドローンか、すぐ逃げないとやばい弾道ミサイルなのか、それを素早く識別する自分たちなりの判別法を持っているんです。

大空襲の日は、巡航ミサイル２０発、ドローンも７００機ほど飛来し、１時間ごとに警報が鳴るので、朝まで地下で過ごした。国際的ホテルなので、地下にはウォーターサーバーがあり、お湯も沸かせ、ソファやベッドもあった。

――今回の戦争は、初のドローン戦と言われています。

小泉 飛来している姿は直接見ませんでしたが、迎撃されたロシアのドローンの残骸が、戦利品のように飾ってあるのはさんざん見せられた。空襲の翌朝には、ドローン攻撃を避けられなかった団地に行きました。１部屋が直撃され、その威力で上下左右の部屋も吹っ飛ばされていた。

ドローンの存在感は思っていた以上、お互い「丸見え」

――日本で研究する戦争の感覚と、現場での感覚ではどんな違いがありましたか。

小泉 思っていた以上に、ドローンの存在感が強かった。ウクライナの戦場では、あらゆる場所で双方のドローンが目を光らせていて、空からはお互いの動きが丸見えだから、生半可に歩兵や戦車を送り込んでも、すぐに攻撃される。ですから、自分たちのドローンは使えても敵は自由に使えないという、昔の制空権にあたるようなドローン優勢がないと、地上戦すらできないのが現状です。

――それがこの２年ほど両国の戦線が膠着（こうちゃく）している理由なんですね。

小泉 兵士の数では優位にあるロシアが何百メートルか、少し前進することもありますが、それは貧しい地方出身者をお金で集め、その即席の兵士に無謀な突っ込みを指示し、膨大な死者と引き換えにしてのことです。

――この２月刊の『現代戦争論』ではウクライナ戦争の死者数も分析していますが、その中で〈我が国の陸上自衛隊の隊員は約１４万９０００人である。陸上自衛隊が丸ごと全滅してもまだ足りないほどのロシア軍人たちがこの戦争で命を落とした〉と記されていた。とても驚きました。

小泉 この戦争は、大量にドローンを生産、補充し、効果的に使えた側が勝つ戦いになっている。今やドローンは新しい戦争の最新装備ではなく、鉄砲や防弾チョッキのように兵隊一人一人が使う標準装備と考えるべきです。

――攻防の鍵となるのは。

小泉 ドローンを操縦するオペレーターやドローンの生産工場が敵に見つからぬよう施設の分散と抗堪化、つまり敵の攻撃でも被害を最小限にするため、基地の地下化やシェルター建設を進め、工場のある場所は分散すると同時に頻繁に変え、発電所や通信網などインフラが破壊されたら早期に回復する能力を備えることが大切です。

国の非常事態庁で見せてもらった消防車は印象深いものでした。車両にはドローンの攻撃を避けるため妨害電波を出すアンテナがついていて、敵の動きを偵察するドローンも装備されていました。

――負傷者や民間人への攻撃は国際法違反ですよね。

小泉 人道にもとる行為は非難すべきですが、非難してなくなるものではないので、対応は必要です。このように有事において国民生活保護にウクライナは努めてきたことで、４年前の侵攻時は「３日で終わる」とされた戦争に耐えてきたのだと思いました。

最初の１か月ほぼ自力で持ちこたえたことで、キーウ近郊からロシア軍が撤退、西側からの本格支援を受けられるようになった。持ちこたえていなければ侵略は既成事実化されていたでしょう。

今回の訪問では、以前のようにロシア語を語る人はなく、会話はすべて英語だった。国内にはいろいろ争点があっても、ロシアの支配下にのみ込まれたくないというワンイシューでは国民がまとまっていることも改めて感じた。

脅しに屈しないための備え

――ひるがえって、日本の安全保障はどうでしょうか。

小泉 日本の防空能力は非常に高いですが、人が作るシステムに絶対安全はなく、大量にミサイルが発射された場合、これを１００％迎撃することは不可能です。人口密集地が多い日本で、いかに素早く安全に避難させるか、被害を最小に食い止め、いかに迅速に救出するのか――有事における日本の民間人保護能力には課題が山積みです。ちょっとした攻撃で日本に大きな被害を与えることができるという見込みを相手に持たせてはならない。脅しに屈しないための備えが肝心です。

ウクライナとは違って、日本人の間では、自分たちにとって守るべき価値とは何か、何のための安全保障なのかについて、しっかり議論されていません。平和のためには武力はいらないとの主張もありますが、戦争は、むこうから「やって来る」ことがある。

何を守るためにどう備えるのか。そのうちではなく、今のうちにみんなで現代の戦争の現実を見つめながら議論することが必要です。それぞれに言い分があるはずです。それをけんか腰で排斥し合うのではなく、みんなでベストミックスを探すという姿勢で議論を深めていきたいです。

こいずみ・ゆう １９８２年千葉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。同大大学院政治学研究科修了。民間企業勤務、外務省専門分析員、未来工学研究所客員研究員などを経て現職。

著書に『「帝国」ロシアの地政学』（サントリー学芸賞）、『ロシア点描 まちかどから見るプーチン帝国の素顔』、『ウクライナ戦争』など多数。最新刊は『現代戦争論――ロシア・ウクライナから考える世界の行方』（ちくま新書）＝写真＝。

自称「物書きの軍事オタク」としてＳＮＳ上にも多数投稿している。

（読売新聞夕刊「鵜飼哲夫編集委員の ああ言えばこう聞く」から転載）