TBSは25日、朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）がプロ野球のパ・リーグとコラボを開催すると発表した。

6月27日から7月23日にかけて、日本ハム、ロッテ、西武、楽天、オリックス、ソフトバンクの6球団ホームゲームに、なすなかにし、アルコ&ピース、見取り図、令和ロマン、ニューヨークらラヴィット！ファミリーが続々登場する。

番組公式キャラクター・ラッピーと青木マッチョ（かけおち）は、コラボ6試合すべてに出演。セレモニアルピッチ、スターティングメンバーアナウンス、イニング間のミニイベント、ラッピーのアナウンスなど、盛りだくさんの企画で平日の朝番組の熱さをスタジアムに持ち込む。

見取り図・盛山は「昔のランニングコースが京セラドームの周りだったので、中に入れるのは感慨深い」とコメントし、盛山と青木マッチョで「ラッピーと共に何かをはがしてしまうかもしれません」と爆笑企画の実施を示唆。青木マッチョも「野球めちゃくちゃ好き。兄は軟式野球で全国大会に出場」と、野球愛を語り全力サポートを約束した。

グッズ展開も充実。番組公式キャラクターのラッピーとガガンモをあしらったオリジナルグッズ全8アイテムが、各球団公式ショップとTBS ECサイトで順次販売される。

【試合日程と出演者（予定）】

▽6月27日(土) ロッテvsソフトバンク（ZOZOマリンスタジアム）アルコ&ピース、青木マッチョ(かけおち)

▽7月1日(水)日本ハムvsオリックス（エスコンフィールドHOKKAIDO） ぼる塾、青木マッチョ(かけおち)

▽7月5日(日) オリックスvs西武（京セラドーム大阪）見取り図、青木マッチョ(かけおち)

▽7月15日(水) 西武vsロッテ（ベルーナドーム）なすなかにし、モグライダー、青木マッチョ(かけおち)

▽7月19日(日)楽天vs西武（楽天モバイル 最強パーク宮城）かが屋、青木マッチョ(かけおち)

▽7月23日(木) ソフトバンクvsオリックス（みずほPayPayドーム福岡）ニューヨーク、令和ロマン、青木マッチョ(かけおち)

※予定は変更となる可能性があります。