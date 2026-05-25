ボランティアとして地域福祉を支える民生委員の欠員数が、昨年１２月に初めて２万人を超えたことが厚生労働省への取材でわかった。

不足が続けば、地域の高齢者らへの支援が行き届かなくなる恐れもある。解消には仕事をしながら活動する現役世代の委員の増加が不可欠で、自治体も対策に乗り出している。（寺倉岳、柏原諒輪）

３１歳、笑顔で訪問

「肌寒いから体調を崩さないようにね」。冷たい雨が降る日、茨城県龍ヶ崎市で民生委員を務める菅原龍一さん（３１）が、一人暮らしの女性（８１）宅を訪ねて笑顔で声をかけた。玄関先で１５分ほど会話を交わした女性は「孫と話しているようで元気が出る」とはにかんだ。

葬儀会社で働く菅原さんは、配偶者を亡くした高齢者が地域で孤立する様子を見て、「地元の独居高齢者を支援したい」と２０２２年に民生委員となった。仕事と育児を両立しながら、担当地域の高齢者約６０人の見回りなどをこなしており、高齢者以外でも夫婦間トラブルが起きた世帯について、市の担当部署に情報提供したこともある。

仕事を柔軟に調整できるため委員を務められるが、平日日中の活動もあり、勤務先の理解なしでは難しい。菅原さんは「負担軽減のため、委員の会議や連絡手段のオンライン化を進めてほしい」と望んでいる。

支えるのは７０代

独居高齢者が増加する中で民生委員の役割の重要性も高まっているが、近年は全国的に欠員が深刻だ。厚労省によると、世帯数などを基に決まる定数は全国２４万９７１人だが、昨年１２月の一斉改選で欠員は２万９１人に達した。

定年延長などで働き続けるシニア層が増えたことや、負担の大きさから敬遠されていることが不足の背景にある。選任時に原則７５歳未満という年齢要件があるのに全委員の４１％を７０歳代が占めるなど、高齢の委員が支えているのが実情だ。

２８年の次期改選で多くの退任者が見込まれており、厚労省幹部は「不足はさらに深刻化しかねず、地域で困った人に手が届かない恐れがある」と話す。

「協力員」広がりも

現役世代の委員を増やそうと、地域在住者だけでなく在勤者にも門戸を広げることが検討されたが、緊急時の対応への懸念などで実現していない。

そんな中、委員による地域の見守り活動などを補佐する「協力員」の制度が広がっている。引退した元委員のほか、委員に関心のある現役世代も協力員になる例が相次いでいる。民生委員の全国組織が２３年に実施した調査では、回答した約１３００市区町村のうち協力員制度を導入した自治体は約２割に上った。

このほか、東京都は今年度から委員を雇用する企業に１人あたり１０万円を支給する取り組みを開始。厚労省も業務のデジタル化を進める自治体に補助金を出し、現役世代の参画を促す。

文京学院大の中島修教授（地域福祉）は「制度の維持には現役世代の増加が不可欠だ。行政とともに地域社会を支える民生委員の魅力を若い世代にも伝えるため、小中高校や大学などの教育現場で活動を紹介する場を設けることが有用だ」と指摘する。

◆民生委員＝厚生労働相から委嘱される特別職の地方公務員。任期は１期３年で、再任も可能。周囲の推薦と市区町村の選考を経て任命される。地域で支援が必要な人を訪ねて相談を受けながら、情報提供したり行政に連絡したりするほか、災害時の緊急連絡網の構築も行う。交通費や電話代などの活動費として原則年６万２００円が支給されるが、報酬はない。