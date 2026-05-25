ミュージシャンで俳優の金剛地武志（58）が24日夜、Xを更新。高市早苗首相の投稿をバッサリ斬った。

第79回カンヌ映画祭授賞式が23日（日本時間24日）フランスで開かれ、濱口竜介監督（47）の「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）にダブル主演した岡本多緒（41）とベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）が、共同で女優賞を受賞した。日本人俳優の女優賞受賞は史上初の快挙。俳優賞の受賞も、男優賞を受賞した04年の柳楽優弥（36）、23年の役所広司（70）に続き3人目。世界3大映画祭での女優賞受賞は、14年のベルリン映画祭（ドイツ）の黒木華（36）以来12年ぶりとなった。

高市首相は24日夕、自身のXを更新し、岡本の女優賞受賞をとりあげ「岡本さんをはじめ、濱口監督ほか同作品の関係者の皆様に心よりお祝い申し上げます」などと記した上、同作が日本とフランス、ベルギー、ドイツの共同製作作品であることに触れたり、多様な国のクリエイターの協働により実現したなどと説明しつつ、「文化庁の国際共同製作映画支援の助成を受け製作されたものです」などとも説明。「日本のコンテンツが世界と協働し、新たな価値を創造していく上で、一つのモデルになると思います」などと長文で岡本の受賞や同作についてだけでなく、政府の方針などについても付け加えた。

金剛地は、この高市首相のポストを添付。「あんたカンケーないだろ？」と痛烈に突っ込んだ。