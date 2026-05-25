【40・50代ファッション】『今 → 夏』は何着る？“シアーシャツ”で作る「スイッチコーデ」

春服は少し暑い、でも半袖に切り替えるにはまだ早い……。そんな微妙な時期こそ、透け感アイテムが頼りになります。特に長袖のシアーシャツなら、軽やかに見せつつ上品さもキープできるから、大人世代にもぴったり。今回はそんなシアーシャツを取り入れた、40・50代向けのお手本コーデをご紹介します。季節の変わり目の服装に悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみて。

大胆な柄パンツでリゾートムードを

【LEPSIM】「シアーシャツ長袖チュニック」\5,990（税込）

ゆったりしたチュニック丈のシアーシャツに、大胆な柄パンツを合わせたリゾートムードたっぷりなコーディネート。透け感のあるトップスが全体を軽やかに見せてくれるから、存在感のある柄パンツも爽やかな印象で取り入れやすくなるというお手本です。かっちり着るのではなく、袖をたくしあげたり、裾のボタンを開けたりして抜け感を出す着こなしがおすすめです。

カシュクールデザインで周りと差のつくスタイルに

【SOYEN】「2WAYトリプルボタンカシュクールシアーシャツ」\6,490（税込）

トレンドアイテムに浮上しているシアーシャツだからこそ、周囲と差をつけたいならデザイン性のあるものを選んで。【SOYEN（ソイエン）】のシアーシャツはカシュクールデザインと3連のボタンがおしゃれで、着るだけで華やかな印象に仕上がります。透け感が強すぎず、上品に取り入れやすいのもポイント。艶のあるサテンスカートと組み合わせれば、大人の余裕を感じさせる、きれいめのトレンドコーデが出来上がります。

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writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。