鉄球＆砂煙、全高310mmの大型スタチュー！ メディコス・エンタテインメント「超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」」

記事ポイント アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』初の大型スタチューが登場します全高約310mm・横幅約360mm、PVC＆ABS製の彩色済完成品フィギュアですMEDICOS ONLINE SHOP限定で「交換頭部＆回転鉄球パーツ」が特典として付属します アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』初の大型スタチューが登場します全高約310mm・横幅約360mm、PVC＆ABS製の彩色済完成品フィギュアですMEDICOS ONLINE SHOP限定で「交換頭部＆回転鉄球パーツ」が特典として付属します

Netflixで2026年3月に第1話の配信が始まったアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』から、メディコス・エンタテインメントが初の大型スタチューを発表しました。

フィギュアシリーズ「超像Artコレクション」にて、謎のアウトロー「ジャイロ・ツェペリ」とその愛馬「ヴァルキリー」が全高・横幅ともに30cmを超えるノンスケールサイズで立体化されます。

2026年5月15日から予約受付が始まっており、2026年7月28日まで受け付けています。

メディコス・エンタテインメント「超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」」





商品名：超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」発売月：2026年12月予定価格：28,600円（税込）／26,000円（税抜）サイズ：全高約310mm・横幅約360mm（ノンスケール）材質：PVC＆ABS仕様：彩色済完成品フィギュア特典：交換頭部＆回転鉄球パーツ（MEDICOS ONLINE SHOP限定）予約受付期間：2026年5月15日（金）12:00〜2026年7月28日（火）原型制作：智紀（ピンポイント）／彩色：アンドウケンジ×ピンポイント企画・製造・発売元：メディコス・エンタテインメント

北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」に参加する「ジャイロ・ツェペリ」が、愛馬「ヴァルキリー」の手綱を操りながら荒野へ駆け出さんとする瞬間を再現したスタチューです。

「超像Artコレクション」シリーズ初の大型立体化となり、全高約310mm・横幅約360mmというノンスケールサイズで制作されています。

ジャイロはトレードマークの金歯を光らせた不敵な笑みを浮かべており、右手に「回転」の技術を込めた鉄球を構えています。

右腰のホルスターにはもう1つの鉄球が造形され、風を受けてダイナミックに翻るマントがシーンの躍動感を引き立てています。

造形・彩色の見どころ





金歯を光らせた不敵な表情は、今にも「ニョホホ」という笑い声が聞こえてきそうな細部まで作り込まれた仕上がりです。

原型制作を智紀（ピンポイント）、彩色をアンドウケンジ×ピンポイントが担当しています。





愛馬ヴァルキリーは丁寧に塗り分けられた陰影によって疾走する馬の筋肉の動きが再現されています。

台座には削られた岩肌から立ち込める砂煙が造形されており、レースの臨場感が表現された仕上がりです。





風をはらんでダイナミックに翻るマントは背面からも迫力があり、360度どのアングルからも見どころのある造形です。

右腰のホルスターに収まった2つ目の鉄球も精密に立体化されています。





台座は削られた岩肌のテクスチャーと砂煙の表現が組み合わさっており、北米大陸横断レースのさなかに切り取られた一場面としての完成度を高めています。





全高約310mm・横幅約360mmという大型サイズは、フィギュアとしての存在感と造形の緻密さを両立させています。

PVC＆ABS素材を用いた彩色済完成品で、開封後すぐに飾れる仕様です。

MEDICOS ONLINE SHOP限定特典





MEDICOS ONLINE SHOPにて予約・購入すると、「交換頭部＆回転鉄球パーツ」が付属します。

表情の異なる交換頭部によって、ジャイロの別の一面をディスプレイできる仕様です。





回転鉄球パーツも付属しており、鉄球が回転している場面を表現したよりダイナミックなディスプレイが楽しめます。





MEDICOS ONLINE SHOPでの予約受付は2026年7月28日（火）まで行われています。

一部取り扱いのない店舗があるため、購入を検討している場合は各店舗への確認が必要です。

ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ





「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ」には、「クール顔」「ニョホホ顔」「戦闘顔」の3種の表情パーツが付属します。

オプションパーツには「鉄球」「鉄球エフェクト」「双眼鏡」など作中登場アイテムが含まれており、さまざまなシーンの再現が可能です。





愛馬「ヴァルキリー」が付属するDX版「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ DX」では、ヴァルキリーの両前足が可動式となっており、疾走する姿の再現が可能です。

DX版専用の台座・支柱も付属し、ヴァルキリーの背にジャイロを乗せたディスプレイができます。





MEDICOS ONLINE SHOPおよびGOODSMILE ONLINE SHOPにて予約・購入すると特典「クマちゃん＋手首パーツ」が付属します。

ねんどろいど版の予約受付期間は2026年6月11日（木）21:00までです。

超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」は、台座の砂煙や金歯の輝き、ダイナミックに翻るマントといった細部まで、アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』の世界観をPVC＆ABS素材と熟練の彩色技術で表現したスタチューです。

2026年12月発売予定・税込28,600円で、MEDICOS ONLINE SHOPでは交換頭部＆回転鉄球パーツの限定特典も付属します。

メディコス・エンタテインメント「超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」」の紹介でした。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会

よくある質問

Q. 超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」はどこで予約できますか？

A. MEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップ・量販店・Webショップにて、2026年7月28日（火）まで予約受付が行われています。

一部取り扱いのない店舗もあるため、各店舗への確認が必要です。

Q. 商品は自立しますか？

A. 商品は自立しない仕様です。

また、掲載画像は開発中のもののため、実際の商品とは異なる場合があります。

Q. 発売時期はいつになりますか？

A. 2026年12月の発売が予定されています。

製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性が主催者から案内されています。

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