ゴミに触れずに捨てられる2WAY設計！ ±0 カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)

記事ポイント キッチンペーパーをフィルター代わりに使える新発想のコードレスクリーナー専用紙パックにも対応する2WAY仕様、iFデザイン賞2026を受賞約1.2kgの軽量設計で標準モード最長約60分の連続使用が可能 キッチンペーパーをフィルター代わりに使える新発想のコードレスクリーナー専用紙パックにも対応する2WAY仕様、iFデザイン賞2026を受賞約1.2kgの軽量設計で標準モード最長約60分の連続使用が可能

家にストックしているキッチンペーパーが、掃除機のフィルターとして活躍する--そんな仕組みを取り入れたコードレスクリーナーが登場します。

デザイン家電ブランド「±0（プラスマイナスゼロ）」が2026年5月15日に発売した新製品は、ゴミ捨ての手軽さを突き詰めた一台です。

±0「カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)」





発売日：2026年5月15日より順次発売価格：22,000円（税込）カラー：ホワイト／ブラウングレー形名：XJC-K211質量：約1.2kg（ロングノズル＋フロアノズル装着時）吸引仕事率：42W連続使用時間：標準 約60分／強 約16分／ハイパワー 約11分充電時間：約2.5時間ダストボックス容量：カセット式ホルダー使用時 約0.15L、紙パック使用時 約0.20L外形寸法：約H933×W200×D182mm電源：リチウムイオンバッテリー製造地：中国公式サイト：plusminuszero.jp にて掲載

±0（プラスマイナスゼロ）の「カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)」は、カセット式ホルダーにキッチンペーパーを1枚挟んでセットするだけでフィルター代わりになる、新発想のスティック型掃除機です。

掃除後はホコリやゴミを受け止めたキッチンペーパーをそのまま捨てられるため、ゴミに直接触れにくく、ホコリが舞いにくい構造になっています。

キッチンペーパーによる集じんに加え、専用紙パックでも使える2WAY仕様を採用しており、紙パックホルダーと専用紙パック5枚、アクセサリー変換アダプターが付属します。

iFデザイン賞2026も受賞した本製品は、使う・捨てる・しまうまでの一連の動作が快適に設計されています。

キッチンペーパーがフィルターになる仕組み





カセット式ホルダーにキッチンペーパーを1枚挟み込むだけで準備が完了します。

専用消耗品を切らす心配がなく、自宅にストックしているキッチンペーパーをそのまま利用できます。





ホルダーをダストボックスに差し込めば、キッチンペーパーがフィルターとして機能します。

ダストボックス容量はカセット式ホルダー使用時で約0.15Lです。





掃除後はキッチンペーパーをホルダーから取り出してそのまま捨てられるため、ゴミに直接触れる機会が少なく、ホコリの舞い上がりも抑えられます。

花粉の季節や、掃除後に手を汚したくない場面に適した設計です。

専用紙パックにも対応する2WAY仕様





本体には紙パックホルダーと専用紙パック5枚が同梱されており、購入後すぐに紙パックモードでも使い始められます。

紙パック使用時のダストボックス容量は約0.20Lで、カセット式より一回り大きくなっています。





キッチンペーパーと専用紙パックの2種類から集じん方法を選択できるため、手元にある消耗品や掃除の頻度に合わせた使い方に対応しています。

軽量・長時間使用と拡張性





ロングノズルとフロアノズルを装着した状態で約1.2kgの軽量設計で、標準・強・ハイパワーの3段階運転に対応しています。

標準モードでは最長約60分の連続使用が可能で、広めの居室でも充電を気にせず一気に掃除できます。





付属のアクセサリー変換アダプターを使うと、±0コードレスクリーナーシリーズ専用の別売アクセサリーノズル5種類が接続できます。

用途に合わせたカスタマイズが可能な拡張設計です。

iFデザイン賞2026受賞のシンプルなデザイン





モード変更も電源OFFも1つのボタンで操作できる、シンプルなインターフェースです。

余計な操作ステップがないため、サッと取り出してすぐに掃除を始められます。





スティック型のスリムなフォルムで、ホワイトの本棚横の壁に立てかけるだけで空間になじむ収納が実現します。

フック穴を利用した引っ掛け収納にも対応しており、出しっぱなしでも生活空間のインテリアとして違和感なく溶け込む設計です。

このデザイン性がiFデザイン賞2026の受賞につながっています。





ノズルを交換することで車内の掃除にも対応します。

コードレスならではの取り回しのよさで、シート間の隙間やフロアマットのゴミも吸引できます。





付属の隙間ノズルを使うと、部屋の隅や家具のすき間など、フロアノズルでは届きにくい箇所も掃除できます。

1本でフロア・隅・車内と幅広い場面をカバーします。

キッチンペーパーという身近な消耗品をフィルターとして活用し、ゴミ捨て時のストレスを取り除いた設計は、毎日の掃除をより気軽にします。

ホワイトとブラウングレーの2色展開で、インテリアに合わせた選択が可能な点も魅力のひとつです。

税込22,000円で、±0公式サイトほか順次販売されています。

±0「カセット式コードレスクリーナー(紙パック付き)」の紹介でした。

よくある質問

Q. キッチンペーパーはどのサイズ・メーカーでも使えますか？

A. 詳細な対応サイズはプラマイゼロの公式サイトに掲載されています。

カセット式ホルダーへのセット方法とともに確認できます。

Q. 別売のアクセサリーノズルは何種類ありますか？

A. ±0コードレスクリーナーシリーズ専用の別売アクセサリーノズルは5種類で、付属のアクセサリー変換アダプターを介して本体に接続できます。

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