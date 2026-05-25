8月1・2日限定、1人13,800円で4蔵訪問！ 近江トラベル「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」

記事ポイント 2026年8月1日・2日の2日間限定、滋賀県内4酒蔵を一日で巡る日帰りバスツアー岡村本家・藤居本家・美冨久酒造・太田酒造で夏季限定酒の試飲と蔵見学が楽しめます昼食は永源寺ひのきやのうなぎ定食＋喜楽長1本付き、1人13,800円（税込）で参加できます 2026年8月1日・2日の2日間限定、滋賀県内4酒蔵を一日で巡る日帰りバスツアー岡村本家・藤居本家・美冨久酒造・太田酒造で夏季限定酒の試飲と蔵見学が楽しめます昼食は永源寺ひのきやのうなぎ定食＋喜楽長1本付き、1人13,800円（税込）で参加できます

滋賀県は琵琶湖の伏流水に恵まれた全国有数の酒どころで、個性豊かな蔵元が各地に点在しています。

近江トラベルが企画した「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」は、2026年8月1日・2日の2日間限定で開催される日帰りツアーです。

県内4蔵の夏季限定酒を一日で試飲できる内容で、各日先着40名の限定出発となっています。

近江トラベル「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」





ツアー名：夏限定企画「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」出発日：2026年8月1日（土）・8月2日（日）旅行代金：1人13,800円（税込）募集人数：各日先着40名主催：近江トラベル株式会社

草津駅西口を8時00分に出発し、東近江市・旧不二屋（8時45分）と彦根駅東口（9時15分）を経由して岡村本家、藤居本家、美冨久酒造、太田酒造の4蔵を順に訪問します。

各蔵では酒蔵見学・試飲・お買い物の時間が設けられており、夏季だけに仕込まれた「夏酒」を実際に味わえます。

帰着は各地18時〜19時30分ごろを予定しています。

昼食には東近江の老舗酒蔵・喜多酒造の人気銘柄「喜楽長（きらくちょう）」が1人1本セットとして付き、永源寺ひのきやのうなぎ定食とともに提供されます。

酒蔵見学・試飲・昼食がすべて旅行代金13,800円（税込）に含まれた構成です。

訪問酒蔵の外観と佇まい





最初の訪問先である岡村本家は、銘柄「金亀（きんかめ）」で知られる蔵元です。

瓦屋根の白壁蔵に紺色の暖簾が掛かり、入口には鏡割り用の酒樽が並んでいます。

酒蔵見学・試飲・お買い物の3つが予定されています。





太田酒造は白壁土蔵造りの外観で、「道灌（どうかん）」と書かれた菰樽が木製門構えの前に複数並んでいます。

当ツアーでは試飲とお買い物が予定されています。





美冨久酒造は水口宿の面影を残す老舗蔵元で、木製行灯看板と茶色の大型暖簾が軒に下がる外観が特徴的です。

酒蔵見学・試飲・お買い物が組み込まれています。

蔵内部と仕込みの工程





蔵の内部には番号が付いた大型の青色醸造タンクが左右に連なり、木造梁の天井の下、奥には壺型の伝統容器も並んでいます。

実際に稼働する仕込みスペースを間近で確認できる見学内容です。





法被姿のスタッフが大型木桶の前に立ち、参加者に直接酒造りの工程を解説する形式で見学が進みます。

各蔵の歴史や仕込みの特徴を聞きながら蔵内を回れる構成です。

夏酒のラインナップと試飲





岡村本家の「長寿金亀」シリーズは精米歩合ごとに9本が展開されており、ラベルの色が段階的に変わるラインナップが蔵内の棚に並んでいます。

試飲ではそれぞれの精米歩合による味わいの違いを比べられます。





白い徳利から黒釉天目茶碗へと清酒が注がれ、透明な液体の流れと釉薬の青みが際立ちます。

各蔵でそれぞれ異なる器と銘柄で試飲が提供される予定です。

ツアーバスと行程





ツアーには近江鉄道バス（OHMI-3766）が使用されます。

青・赤・緑のカラーラインと近江牛ロゴが描かれた中型観光バスで、草津駅西口から彦根駅東口まで3か所の乗車地点を経由しながら4蔵を順に巡ります。

2026年8月の夏季限定酒を岡村本家・藤居本家・美冨久酒造・太田酒造の4蔵分まとめて試飲できるのは、このツアーならではの体験です。

喜楽長（きらくちょう）付きのうなぎ定食という昼食も加わり、地酒・食・歴史を一日で体感できます。

予約・詳細は近江トラベル公式サイトに掲載されています。

近江トラベル「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」の紹介でした。

よくある質問

Q. ツアーの出発地点と乗車時刻はどこですか？

A. 草津駅西口が8時00分発、東近江市・旧不二屋が8時45分発、彦根駅東口が9時15分発の3か所から乗車できます。

帰着は各地18時〜19時30分ごろの予定です。

Q. 昼食に付く「喜楽長」はどのような銘柄ですか？

A. 喜楽長（きらくちょう）は東近江の老舗酒蔵・喜多酒造が醸す銘柄で、昼食のうなぎ定食と合わせて1人1本が旅行代金13,800円（税込）の中に含まれています。

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