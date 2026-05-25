入場無料、9屋台と提灯ステージ！ マルハン東日本 脳汁横丁2026

記事ポイント マルハン東日本が「脳汁横丁2026」を2026年5月29日〜31日の3日間、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」にて開催しますクリエイターとコラボした9つの「脳汁屋台」とガソリンスタンド型「脳汁スタンド」が登場します約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」に☆Taku Takahashi（m-flo）やDJ KOO（TRF）らが出演します マルハン東日本が「脳汁横丁2026」を2026年5月29日〜31日の3日間、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」にて開催しますクリエイターとコラボした9つの「脳汁屋台」とガソリンスタンド型「脳汁スタンド」が登場します約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」に☆Taku Takahashi（m-flo）やDJ KOO（TRF）らが出演します

脳汁があふれる体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が、2026年5月29日（金）から31日（日）まで東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」にて開催されます。

マルハン東日本が展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントとして、クリエイターとコラボした体験型フードや個性派ドリンク、DJライブステージが集結します。

入場は無料です。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





イベント名：脳汁横丁2026会期：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）入場料：無料主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー公式サイト：noujiruyokocho.com

今回のコンセプトは「奉脳祭（ほうのうさい）」です。

本能や熱狂を解放し、驚き・ひらめき・「好き！」を極める衝動をすべて捧げる祝祭をテーマにしています。

光と音に包まれた会場では、クリエイターとのコラボによる体験型フード・ドリンク・ライブステージなど、脳汁をテーマにした複数のコンテンツが展開されます。

「ヲトナ基地プロジェクト」は、「ヲタク」と「大人」を組み合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに2024年4月から始動したプロジェクトです。

今回の「脳汁横丁2026」はその第6弾にあたり、Z世代を中心とした次世代ファンの獲得を目的に位置づけられています。

脳汁屋台（第2弾公開分）

多彩なジャンルのクリエイターとコラボした9つの「脳汁屋台」が出店します。

飲食にとどまらず体験要素が加わり、食べながら参加・投票・謎解きに挑戦できる仕掛けが各屋台に用意されています。

今回新たに公開された5つの屋台を紹介します。

ギャル式 拉麺 爆盛(ﾊﾞｸﾓﾚ)





コラボクリエイター：CGOドットコムバイブス爆アゲ麺（トッピング込み）：1,000円（税込）GAL DNA DRINK：700円（税込）





ギャルマインドを世界に発信するCGOドットコムとコラボした屋台です。

ピンクに輝く拉麺に好みのトッピングを自由に組み合わせる「バイブス爆アゲ麺」（1,000円）と、好きなカラーを選んで自分だけのDNAを生成する「GAL DNA DRINK」（700円）の2種が提供されます。

ミステリーカレー マシマシ





コラボクリエイター：揺蕩う脳髄（好奇心ブティック）ミステリーカレー：1,500円（税込）ミステリードリンク：700円（税込）ミステリーカレー＆ドリンクセット：2,000円（税込）





謎のクリエイター・揺蕩う脳髄とのコラボによる謎解きグルメ屋台です。

オーダー後に制限時間内で謎解きに挑戦し、解答数に応じてカレーの具材がランクアップ、あいがけカレーへと進化します。

謎が解けなかった場合は白米のみとなる仕組みで、ミステリードリンク（700円）も謎を解くほどラッシー・クラフトコーラ・ルイボスティーなどが解放され、「脳アイス」のトッピングも追加できます。

トミーの徹底比較ベーカリー





コラボクリエイター：トミー（水溜りボンド）各パン（カレー・ビーフシチュー・ミートソース・ハヤシ）：各300円（税込）徹底比較カレーパンセット（4種）：1,000円（税込）各ラッシー（マンゴー・ストロベリー・バナナ・レモン）：各500円（税込）





YouTubeチャンネル登録者数400万人超えのコンビ「水溜りボンド」のトミーがプロデュースする体験型屋台です。

カレーパンの具をビーフシチュー・ミートソース・ハヤシに変えた4種を食べ比べながら、来場者自身がリアルタイムで点数をつける「みんなの徹底比較ランキング」が会場に表示されます。

まなりす家 脳汁横丁本店





コラボクリエイター：マナリスレインボーチー牛：1,000円（税込）トロピカル牛：900円（税込）牛缶：700円（税込）無課金牛：500円（税込）キングレインボーチー牛（ドル箱付き）：3,333円（税込）※数量限定おぎゃりんごソーダ：700円（税込）／アルコール入り800円（税込）マナリ酢サワー（マスカット／ピーチ／ストロベリー）：各600円（税込）ドル箱盛り（汁だく）：2,929円（税込）※数量限定





某牛丼チェーンに2,000日連続で通い続けたマナリスが監修する脳汁系牛丼屋台です。

カラフルなチーズをのせた「レインボーチー牛」、マンゴーを組み合わせた「トロピカル牛」、缶詰スタイルで提供される「牛缶」など、個性的なラインナップが揃います。

会場には大量の牛丼の箱が積み上がった「牛丼ウォール」が出現し、牛丼を片手に「壁丼」体験や、牛丼の数を数えるゲームも予定されています。

メンチニキのメンチ学園 千人切り





コラボクリエイター：メンチニキ（フォロワー17万人）メンチニキのメンチカツ：400円（税込）伸び悩むチーズメンチ：500円（税込）ヤキ入れメンチカツドッグ：600円（税込）つけアガるポテトフライ：500円（税込）メンチカツドッグ＆ポテトセット：1,000円（税込）メンチニキのビビール：800円（税込）メンチニキの何見てんだ！コーラ：500円（税込）メンチニキの旨ソーダ：500円（税込）





Xを中心にフォロワー17万人を抱えるインフルエンサー・メンチニキとのコラボ屋台です。

「メンチニキのメンチカツ」「伸び悩むチーズメンチ」「ヤキ入れメンチカツドッグ」を注文した来場者は、その場で「メンチ切り体験」に挑戦できます。

3日間で計1,000人のメンチ切り達成を目指す企画で、時間帯によってメンチニキ本人も会場に登場します。

脳汁スタンド（新作4ドリンク）





ガソリンスタンド型の筐体4面にガン型ドリンク供給口を設置した「脳汁スタンド」が今年も登場します。

トリガーを引くとLEDが仕込まれたホースが光りながら色鮮やかなドリンクが注がれる仕掛けで、脳のオブジェがライトアップされた非日常空間を演出します。

新たな4人のクリエイターとの共同開発ドリンクが加わります。

ダチョウになる魔剤？コラボクリエイター：琴吹ゆず（RiNCENT♯）価格：777円（税込）





Instagramで総再生回数1.7億回を突破したダチョウのモノマネで知られるRENT♯の琴吹ゆずとのコラボドリンクです。

ダチョウの卵を模した専用ボトルの中に、草原をイメージした緑色のゼリーと乳酸菌飲料×ブルーキュラソーで表現した青空カラーのドリンクが閉じ込められています。

カルダモンリキュールとスーパーサワーが爽やかに香る一杯で、777円（税込）で提供されます。

明瞭相談コラボクリエイター：タンサンあさと価格：777円（税込）





京都のボードゲーム制作会社TANSAN代表のタンサンあさととのコラボドリンクです。

メロンソーダをベースに胡蝶蘭のリキュールを加えた一杯で、雲のような綿あめをゆっくり溶かすとドリンクの色が変化し、五色のいずれかとして「天の啓示」が現れる体験型の仕掛けになっています。

価格は777円（税込）です。

気づいちゃったコーラコラボクリエイター：デッカチャン価格：555円（税込）





「エンタの神様」でも知られる芸人・デッカチャンとのコラボドリンクです。

コーラに「意外なアレ」を加えた隠し味入りの一杯で、何が入っているかは飲んでから明かされます。

隠し味を当てた来場者には「脳汁デッカチャンステッカー」がプレゼントされます。

価格は555円（税込）です。

スウィー水（ナタデココ入り）コラボクリエイター：山下メロ（平成文化研究家）価格：999円（税込）





『平成レトロ博覧会』の著者でもある平成文化研究家・山下メロとのコラボドリンクです。

スポーツドリンクをベースにスウィーティーを彷彿とさせる甘酸っぱい味わいに仕上げ、容器には紙パック風デザインを採用しています。

999円（税込）で、ナタデココ入りです。

提灯マッピングステージ





会場奥に設置される「提灯マッピングステージ」は、約150個の提灯に映像を投影して巨大スクリーンを形成します。

5月30日（土）・31日（日）の2日間、DJやアーティストによるパフォーマンスが展開されます。

5月30日（土）は、TRFのリーダーDJ KOO、盆踊りとDJを融合させた企画で話題のDJ Celly、トリリンガルMCのKaori Gonzalez（MC GONZA）、DJデッカチャン、ヲタ芸グループ「ゼロから打ち師始めます。」、浄土真宗の世界観をテクノで表現するクリエイターユニット「サイバー南無南無」が出演します。

5月31日（日）は、m-flo・block.fm主宰のDJ・プロデューサー☆Taku Takahashiのほか、DJやついいちろうらが出演します。

「脳汁横丁2026」は、謎解きカレーや牛丼ウォール体験、ギャル発想の拉麺カスタム、隠し味コーラなど、食べる体験そのものがコンテンツになっているフードフェスです。

脳汁屋台9店舗・脳汁スタンド4ドリンク・ライブステージがすべて入場無料で体験できる3日間となっています。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「脳汁横丁2026」の入場料はいくらですか？

A. 入場は無料です。

フードやドリンクは各屋台・スタンドで個別に購入する形式です。

Q. 「提灯マッピングステージ」のライブは何日に開催されますか？

A. 5月30日（土）と5月31日（日）の2日間に開催されます。

DJ KOOやDJやついいちろう、☆Taku Takahashi（m-flo）らが出演します。

Q. 「ミステリーカレー マシマシ」の謎解きで失敗するとどうなりますか？

A. ミステリーカレーは謎が解けなかった場合、白米のみの提供となります。

ミステリードリンクは謎を解けなければ水のみとなる仕組みです。

Q. キングレインボーチー牛（ドル箱付き）は毎日購入できますか？

A. 数量限定での提供です。

詳細な1日あたりの数量は公式サイトで案内されます。

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