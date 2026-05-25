世界9,995個限定、シリアルナンバー入り！ PGS「TOP GUN 40周年記念公式グッズ」

記事ポイント 『トップガン』公開40周年を記念した世界限定公式グッズが、日本国内で初めて販売開始ピンバッジ・キーホルダーは世界限定9,995個のシリアルナンバー入り、完売後は入手困難なコレクターズアイテムファッションに取り込めるアクセサリーから日常使いのコースターまで4アイテムをラインナップ 『トップガン』公開40周年を記念した世界限定公式グッズが、日本国内で初めて販売開始ピンバッジ・キーホルダーは世界限定9,995個のシリアルナンバー入り、完売後は入手困難なコレクターズアイテムファッションに取り込めるアクセサリーから日常使いのコースターまで4アイテムをラインナップ

1986年に公開されたアクション映画『トップガン』が今年で40周年を迎え、世界限定生産の記念公式グッズが日本初上陸を果たします。

取り扱うのは、映画・音楽・スポーツなど世界中のエンターテインメント公式グッズを扱う日本最大級のストア「PGS」です。

毎年5月13日は世界的に「トップガンの日」として知られており、40周年にあたる今年は国内外でその話題がさらに広がっています。

PGS「TOP GUN 40周年記念公式グッズ」





取扱店舗：PGS（オンラインストア）販売開始：2026年5月15日国内展開：日本初生産形態：世界限定生産（完売後は入手困難）

2022年公開の続編『トップガン マーヴェリック』により若い世代にも支持が広がり、世代を超えて愛される作品となった『トップガン』。

今回のラインナップは、ピンバッジやキーホルダーなどファッションに取り入れやすいアクセサリーから、栓抜きやコースターといった日常シーンで映えるアイテムまで全4種が揃います。

作中の象徴的な機体や名シーン、ロゴをモチーフにした仕上がりで、近年高まる80年代名作映画カルチャーへの注目とも重なる内容となっています。

ピンバッジとキーホルダーは世界限定9,995個のシリアルナンバー入り、栓抜きとコースターも世界限定生産品で、完売後は再入手が困難なコレクターズアイテムとして位置づけられています。

Limited Edition Moving Pin Badge（ピンバッジ）





商品名：Limited Edition Moving Pin Badge価格：4,800円（税込）数量：世界限定9,995個仕様：シリアルナンバー入り、エナメル仕上げサイズ：約60×65mm

作品の象徴である F-14 トムキャットをモチーフにしたピンバッジで、エナメル仕上げの鮮やかな発色と立体的な造形が特徴です。

シリアルナンバーが刻まれており、バッグや帽子に留めるだけで映画ファンとしての個性を発信できるアイテムに仕上がっています。

Limited Edition F-14 Bottle Opener（栓抜き）





商品名：Limited Edition F-14 Bottle Opener価格：3,980円（税込）数量：世界限定生産仕様：マグネット付き（背面）サイズ：約105×51mm

シルバー地に機体パネルラインの精密な刻印が施された F-14 トムキャット型の栓抜きです。

約105×51mmのしっかりとした手ごたえがある金属製で、背面にマグネットが内蔵されているため冷蔵庫への貼りつけも可能です。

インテリアとしても日常使いとしても映える一品となっています。

Limited Edition Maverick Keyring（キーホルダー）





商品名：Limited Edition Maverick Keyring価格：2,800円（税込）数量：世界限定9,995個仕様：シリアルナンバー入り、エナメル仕上げサイズ：約40×70mm（チェーン除く）

マーヴェリックとアイスマンの名シーンをエナメル仕上げで表現したキーホルダーで、世界限定9,995個のシリアルナンバー入りです。

チェーンを除いた本体サイズは約40×70mmで、鍵やバッグに取り付けるたびに映画の記憶が呼び起こされる設計となっています。

Set of Four Printed Coasters（コースター4枚セット）





商品名：Set of Four Printed Coasters価格：4,800円（税込）数量：世界限定生産仕様：4種デザインセット、コルク裏地（滑り止め）サイズ：直径 約89mm

バレーボールトーナメントロゴ・イーグル・TOMCATマスコット・アメリカ海軍ファイター・ウェポンズ・スクールの4柄が揃うコースターセットです。

直径約89mmの丸型プレートにコルク裏地が施されており、テーブルを傷つけず安定して使えます。

作品の象徴的なアイコンが食卓やデスクに並ぶと、日常の中に映画の世界観が広がります。

世界限定生産の公開40周年記念グッズは、ファッションアイテムとしても日常雑貨としても幅広く取り入れられる内容で、2,800円〜4,800円（税込）の価格帯で揃います。

シリアルナンバー入りのピンバッジとキーホルダーはそれぞれ世界9,995個の生産で、完売後の追加入荷は予定されていないコレクターズアイテムです。

PGS「TOP GUN 40周年記念公式グッズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回のグッズはどこで購入できますか？

A. PGSのオンラインストアで販売されています。

公式サイトのTOP GUN特集ページに詳細が掲載されています。

Q. 世界限定9,995個のアイテムには何が含まれますか？

A. Limited Edition Moving Pin Badge（ピンバッジ・4,800円）とLimited Edition Maverick Keyring（キーホルダー・2,800円）の2点が世界限定9,995個のシリアルナンバー入りです。

F-14 Bottle Opener（栓抜き）とSet of Four Printed Coasters（コースター4枚セット）も世界限定生産品ですが、個数の明示はありません。

Q. 『トップガン』40周年記念日はいつですか？

A. 毎年5月13日が世界的に「トップガンの日」として知られています。

今年は40周年にあたり、各種記念イベントも企画されています。

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