記事ポイント 芸能生活50周年のルー大柴氏ら異業種4名が2026年3月、東京・渋谷スクランブルスクエアで特別対談を実施水溶性ケイ素シェアNo.1のAPAコーポレーションが大学との産学連携で積み上げたエビデンスと安全性籾殻由来の半導体素材SiCへの応用など、ケイ素の可能性が美容・健康・テクノロジーへと広がる 芸能生活50周年のルー大柴氏ら異業種4名が2026年3月、東京・渋谷スクランブルスクエアで特別対談を実施水溶性ケイ素シェアNo.1のAPAコーポレーションが大学との産学連携で積み上げたエビデンスと安全性籾殻由来の半導体素材SiCへの応用など、ケイ素の可能性が美容・健康・テクノロジーへと広がる

芸能生活50周年のタレント・ルー大柴氏、芸能マネジメント34年の増田順彦氏、富山県立大学准教授の立田真文氏、水溶性ケイ素原料メーカーのAPAコーポレーション代表取締役・岡田憲己氏。

まったく異なるフィールドで第一線を走る4名が美容・健康分野で注目されるケイ素（シリカ）をテーマに語り合った特別対談が、2026年5月22日に公開されました。

対談は2026年3月に東京・渋谷スクランブルスクエアで行われています。

APAコーポレーション「ケイ素umo」





対談実施：2026年3月会場：東京・渋谷スクランブルスクエア内容公開：2026年5月22日主催：株式会社APAコーポレーション

水溶性ケイ素（シリカ）の原料メーカーとして業界シェアNo.1を誇るAPAコーポレーションが、2026年3月に異業種の第一人者4名を招いた特別対談を実施しました。

芸能・マネジメント・学術研究・原料開発という異なる専門性を持つメンバーが一堂に会し、各自が第一線で活躍し続ける秘訣とケイ素の可能性について語り合っています。

各界で長く活躍し続ける4名の歩み





ルー大柴氏の代名詞「ルー語」は、複数言語を操る父親の影響を受けた幼少期の言語環境と、高校卒業後のヨーロッパ自転車放浪で培った英語体験を原点としています。

19歳で付き人から芸能界に入り、増田順彦氏との連携のもと「ルー語大百科」の出版を経て広く浸透します。

「藪からスティック」「寝耳にウォーター」といった独自フレーズは、現場でのリサーチで観客のリアクションを確認しながら強化されたものです。

APAコーポレーションの岡田憲己氏は創業当初、ケイ素が一般に知られていない状況でBtoB卸販売への転換を決断し、原料メーカーとしての役割を明確化することで経営を安定させます。

約20年前に取引先が1日2,000万円を売る現場を目の当たりにしたことが方向性の再定義につながり、以降は立田准教授をはじめとする大学との産学連携を通じて機能性・安全性エビデンスの蓄積に集中しています。

立田真文氏は産業廃棄物の資源化研究者として出発し、籾殻（もみがら）に含まれるシリカの活用研究を通じて岡田氏と出会い、10年以上の共同研究を続けています。

40〜70代それぞれの健康習慣とケイ素の取り入れ方





黒スーツに水色ネクタイを着用したルー大柴氏は、モノクロアート作品が飾られた室内のソファで対談中の表情を見せています。

70代の同氏は毎日ラジオ体操と太極拳を継続しており、APAコーポレーションの水溶性ケイ素を焼酎に入れて飲むとマイルドになり飲みやすさが増すと述べています。

50代の増田順彦氏は食材の選定に気を配りながら近所の散歩など無理のない運動を日課とし、APAコーポレーションのケイ素を取り入れてから体調の好転を実感しています。

40代の岡田憲己氏は自社のケイ素を日常的に多量に摂取しており、ビールに加えるとキレが増して風味が向上すると話しています。

60代の立田真文氏は常にAPAコーポレーションのケイ素を持ち歩き、水やビールなどあらゆる飲み物に加えて摂取しています。

4名いずれも、コーヒーや味噌汁など日常の飲み物にケイ素を加えるだけで必要量を無理なく取り入れられる摂取方法を実践しています。

ケイ素（シリカ）の特性と安全性





ケイ素（シリカ）は土壌に豊富に含まれるミネラルの一種で、野菜の根から吸収され、体内では髪・肌・爪を健やかに保つ働きを持ちます。

APAコーポレーションは籾殻や水晶など自然由来の原料からケイ素を抽出し、効率よく摂取できる形に加工して供給しています。

一般的なシリカ水で必要量を摂るには大量の飲料が必要になるため、より高濃度のケイ素を日常の食生活で自然に取り入れる方法として開発された製品です。

ケイ素の形態には安全な「非晶質」と発がん性リスクのある「結晶質」の2種類があり、製品選びの際には形態の確認が重要であると立田准教授は指摘しています。

APAコーポレーションの製品は大学での分析を経て非晶質であることが確認されており、大学病院での臨床試験では1日9cc程度を摂取するケースの実績があります。

50ccの容量はおよそ5日分に相当し、安全性が確認された原料のみを使用しています。

研究・農業・半導体へと広がるケイ素の可能性





渋谷スクランブルスクエア高層階の窓際、東京の高層ビル群を背景に4名がテーブルを囲んだ対談では、ケイ素の応用可能性が複数の分野にわたって語られます。

APAコーポレーションは現在、70〜80代を対象とした男性機能への影響についての研究を提携クリニックで進めており、マレーシアでは糖尿病の臨床試験も実施しています。

農業・畜産分野への水溶性ケイ素の活用も今後の注力領域として位置づけられています。

立田准教授は籾殻を原料としてシリコンカーバイド（SiC）を製造する研究・事業を進めており、AIチップなどに欠かせない半導体素材の国内生産体制の確立を目指しています。

現在は海外依存が続くSiCを籾殻由来の国産ルートで供給することで、サステナブルかつ安定した調達を実現するのが目標です。

ペット分野においても、体調を崩した猫にケイ素を与えたところ毛並みがツヤツヤになった事例が報告されており、活用領域は美容・健康・農業・テクノロジーへと広がっています。





白い階段に並んだ集合写真では、黒スーツ・水色ネクタイのルー大柴氏を含む4名がスーツやストライプジャケット姿でそれぞれ手を振るポーズに収まっています。

APAコーポレーションのシリカ製品は、非晶質であることが大学分析で確認された原料のみを使用しており、大学病院での臨床試験を含む複数のエビデンスが裏付けとなっています。

日常の飲み物に少量加えるだけで取り入れられるシリカ製品『ケイ素umo』は、美容と健康を意識する幅広い世代の習慣に組み込みやすい形となっています。

APAコーポレーション「ケイ素umo」の紹介でした。

よくある質問

Q. ケイ素（シリカ）はどのような飲み物と組み合わせて摂取できますか？

A. 水・ビール・コーヒー・焼酎・味噌汁など日常的に口にする飲み物に加えて摂取できます。

APAコーポレーションの製品は大学病院での臨床試験で1日9cc程度の摂取実績があり、50ccの容量でおよそ5日分に相当します。

Q. ケイ素製品の安全性はどのように確認されていますか？

A. ケイ素には安全な「非晶質」と発がん性リスクのある「結晶質」の2種類があります。

APAコーポレーションの製品は富山県立大学など複数の大学での分析を通じて非晶質であることが確認されており、機能性・安全性のエビデンスが継続的に蓄積されています。

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