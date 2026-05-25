小型犬15kgまで対応、5点フルセット100台限定！ BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」

記事ポイント プレミアムe-BikeブランドBESVが、愛犬と移動できる「Votani Q3 Pet Custom Edition」を2026年5月20日に100台限定・198,000円（税込）で発売約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル＆ステム・両立スタンドの4点装備をワンパッケージ化ペットライフブランドGREEN DOG & CATの1,000円OFFクーポン3枚（計3,000円分・有効期限2026年12月31日）が付属 プレミアムe-BikeブランドBESVが、愛犬と移動できる「Votani Q3 Pet Custom Edition」を2026年5月20日に100台限定・198,000円（税込）で発売約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル＆ステム・両立スタンドの4点装備をワンパッケージ化ペットライフブランドGREEN DOG & CATの1,000円OFFクーポン3枚（計3,000円分・有効期限2026年12月31日）が付属

愛犬をバスケットに乗せたまま、カフェへの移動も公園への外出も一緒にこなせる電動アシスト自転車が登場しました。

次世代プレミアムe-Bikeブランド「BESV（ベスビー）」を展開するBESV JAPANが、ペット特化の特別仕様モデルを2026年5月20日に発売しています。

OGK・WHATNOT・GREEN DOG & CATとの3ブランドコラボレーションにより、自転車本体・装備・ペットライフ用品を一体化したパッケージとして設計されています。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」





製品名：Votani Q3 Pet Custom Edition価格：198,000円（税込）限定台数：100台カラー：スノーホワイト／グロスブラック／ミルキーベージュ／カッパーゴールド（全4色）対応ペット：小型犬（〜15kg目安）発売日：2026年5月20日購入：全国の正規取扱店

「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、小型犬（〜15kg目安）を乗せたまま日常の移動を行えるよう設計された電動アシスト自転車です。

ベースとなるVotani Q3にはフロントサスペンションが標準装備されており、路面の段差や凹凸による振動を吸収して愛犬の乗り心地を確保しています。

カラーはスノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色から選択できます。

専用のアップハンドル＆ステムに約35Lの大型バスケットとペットスリングを組み合わせた固定構造を採用しており、走行中の安定性を確保しています。

ペットスリングには飛び出し防止用リードフックとバスケット固定用バックルが装備されており、スリング単体でも使用できる2WAY仕様です。

100台の数量限定販売で、フロントチャイルドシートの取り付けには対応していません。

5点フルセットの構成

ペットとの外出に必要な装備が最初からワンパッケージ化されており、大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル＆ステム・両立スタンド・GREEN DOG & CATクーポンの計5点がセットになっています。





ベージュカラーのフレームにブラウンサドル、前輪モーターとバッテリー内蔵フレームを組み合わせた車体に、ペットキャリアバッグが装着済みの状態で届きます。

購入後すぐに愛犬とのお出かけに使用できる構成となっています。





セット1はOGKとWHATNOTが共同設計した約35Lの大型バスケットです。

底面プラスチックと金属格子にワンタッチ脱着マウントを備えた構造で、ペット用品と荷物を同時に収納できます。

サンドベージュカラーを採用しており、全4色の車体いずれにも合わせられるデザインです。





セット2はOGKのペットスリング（〜15kg目安）です。

コヨーテブラウン色のナイロン製で、上部メッシュパネル・ショルダーストラップ・バックルを備えています。

自転車への固定時だけでなくスリング単体でも使用できる2WAY仕様で、日常の散歩と自転車移動をシームレスに切り替えられます。





セット3はVotani純正のアップハンドル＆ステムです。

約35Lの大型バスケットをしっかりと固定できる専用設計となっており、操作性を損なわない安定した走行を実現しています。





セット4はVotaniの両立スタンドです。

黒いスプリング付きクランプ2個と三角形ベーススタンドで構成されており、ペットや荷物を乗せた状態での駐輪時も車体を安定させます。

愛犬の乗せ降ろし時にも安定した状態を保てる設計です。





セット5はGREEN DOG & CATの1,000円OFFクーポン3枚（合計3,000円分）です。

有効期限は2026年12月31日で、フードやケア用品の購入にキャンペーンコード入力で利用できます。

コラボレーションパートナー

本モデルはBESVのe-Bike技術に加え、自転車用品のOGK、ライフスタイルブランドのWHATNOT、ペットライフブランドのGREEN DOG & CATという3ブランドの専門領域を組み合わせた共同開発品です。

移動・安全・ペットの暮らしという3軸を一体化したパッケージとして設計されています。





OGK（オージーケー）は、チャイルドシートやバスケットなど安全性と実用性に優れた製品開発で知られる日本の自転車用品メーカーです。

本モデルでは軽量かつ高剛性の大型バスケットとペットスリングを担当し、走行中のペットの快適性と安全性を両立しています。





WHATNOT（ワットノット）は、アウトドア・DIY領域で展開する機能性とデザイン性を両立したライフスタイルブランドです。

OGKとの共同設計により、日常使いからアウトドアまで対応する無骨さと洗練さを兼ね備えたバスケットデザインを担当しています。





GREEN DOG & CAT（グリーンドッグ＆キャット）は、高品質なフードやケア用品を展開するペットライフブランドです。

本カスタムエディションには同ブランドの3,000円分クーポンが付属し、購入後の愛犬との日常生活をサポートする役割を担っています。

選べる4カラー





スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色が横並びで展開されており、モノトーンから温かみのある色調まで、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。

ミルキーベージュやカッパーゴールドは街中でも馴染みやすいトーンで、スノーホワイトとグロスブラックはメリハリのあるスタイリングに対応しています。

全国の正規取扱店で注文を受け付けており、詳細は公式サイトに掲載されています。

OGKのペットスリング（〜15kg目安）と約35Lの大型バスケット、GREEN DOG & CATの3,000円分クーポン（有効期限2026年12月31日）を含む5点フルセットで198,000円（税込）、100台限定での販売です。

フロントサスペンションが振動を吸収するため、小型犬を乗せた状態での走行でも安定した乗り心地を維持します。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」の紹介でした。

よくある質問

Q. ペットスリングに対応している犬のサイズは？

A. OGKのペットスリングは15kgを目安とした小型犬に対応しています。

飛び出し防止用リードフックとバスケット固定用バックルが装備されており、走行中の安全性が確保されています。

Q. フロントチャイルドシートは同時に取り付けられますか？

A. 本カスタムセットはフロントチャイルドシートの取り付けに対応していません。

カスタムパーツセットの内容変更も受け付けていません。

Q. GREEN DOG & CATのクーポンはいつまで使えますか？

A. 付属クーポンの有効期限は2026年12月31日です。

1,000円OFFクーポン3枚（合計3,000円分）で、フードやケア用品に利用できます。

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